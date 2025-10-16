E 15 comisarionan cu ta wordo persigui politicamente pa Minister Dowers y Baba Herde, a gana nan caso y mester bay traha bek, haya tur informacion y tambe nan pago corespondiente. Minister Dowers no a keda contento cu e veredicto di hues y pesey dos dia despues a manda carta pa tur 15 comisario pa schors nan, contra e veredicto di hues. Segun Minister Dowers e comisarionan apunta pa e gobierno saliente y aproba pa banconan/lenders, no ta sirbi pa e funcion y pesey e kier core cu nan.
Door di insinua cu e comisarionan no ta sirbi pa e funcion, Minister Dowers ta sugeri cu tur e banconan/ lenders cu ta presta e companianan di utilidad placa, ta “hende kens” cu no sa kico nan ta haci. Dicon? Pasobra ta e banconan/lenders aki mester aproba cada un di e comisarionan cu ta bay haci un trabou di supervision den e diferente boardnan di e companianan di utilidad. Si lenders no bay di acuerdo, niun hende por bira comisario. Awo si pa Minister Dowers e comisarionan ta “hende kens,” e ora pa Dowers tur banco/lender cu ta duna nan aprobacion, lo ta “hende kens” tambe.
E ta un berguensa cu un Minister di Husticia di Aruba, fuera di no ta respeta e veredicto di hues, ta presta su mes tambe pa sugeri cu banconan/lenders cu a aproba e comisarionan apunta pa e gobierno saliente, ta “hende kens.” Pa tanto sabi cu Minister Dowers ta aparenta, su actonan ta mustra cu e ta scoge pa ta un hende cu ta haci coy kens.