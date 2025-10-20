Como representante di pueblo y miembro di oposicion, nos ta sinti e responsabilidad pa alerta cada cuidadano Arubiano di un peliger real cu ta menasa nos autonomia: e Ley di Consenso di Reino HOFA. E ley aki no ta solamente “un areglo tecnico” entre Aruba y Hulanda, sino un cambio profundo cu por afecta e independencia politico y fiscal cu nos pueblo a lucha pa logra 40 aña pasa.
Conseho Profesor Elzinga
En bista di e peliger di perde nos autonomia, Fraccion di MEP recientemente a solicita un opinion huridico di e profesor Hulandes Elzinga cu ta un experto conoci den ley constitucional na Hulanda y Aruba. E profesor a confirma cu HOFA no ta bon, no ta necesario y ta contra Constitucion di Aruba.
Segun profesor Elzinga, e ley di Reino HOFA:
1. Ta contra e Constitucion di Aruba, pasobra Hulanda mester duna aprobacion prome cu Aruba por cambia e ley. Esaki ta viola e derecho di budgetrecht y amendementsrecht di Parlamento, cual ta dos pilar di nos democracia.
2. Ta mina nos autonomia, duna Hulanda mas poder riba nos decision financiero y politico.
3. No ta necesario, pasobra Aruba ya ta na caminda di stabilidad y den menos di cinco aña lo por logra un nivel di debe aceptabel sin cu ta impone e ley di reino.
Excusa uza pa AVP FUTURO no ta berdad
Ademas profesor Elzinga a splica bon cla cu e Bestuursakkoord cu e Gabinete Wever-Croes a firma den 2024 no tabata un acuerdo final, sino solamente un intencion. Pues e excusa cu AVP FUTURO ta keda ripiti cu “Evelyn a firma caba” y cu nan no por haci nada mas, no ta berdad. Aruba te ainda tin e poder y ta liber pa tuma su propio decision.
No por entrega nos libertad pa dicidi
Nos ta un momento crucial pa nos pueblo. Si nos ta permiti cu e Ley di consenso di Reino HOFA pasa, nos ta entrega un parti esencial di nos libertad pa dicidi pa nos na Aruba. Nos ta entrega e derecho di nos Parlamento pa decidi riba nos mesun presupuesto y nos mesun futuro.
Nos diginidad ta den wega
Nos ta pidi tur cuidadano di Aruba pa sigui e debate, lesa e conseho di profesor Elzinga,
forma bo propio opinion, y firma pa bisa NO na HOFA. Esaki no ta solamente un lucha politico, pero aki ta e dignidad di nos Pueblo ta den wega. Nos ta un pueblo capabel di maneha nos propio finansa, nos propio pais y nos propio futuro, pesey Bisa NO na HOFA.