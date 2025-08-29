Nos a tuma nota di e prome propaganda cu AVP FUTURO a haci di nan gobernacion, cual ta drecha Reina Beatrix y Juliana School. Parlamentario Xiomara Maduro ta duna su opinion riba e propaganda aki, pasobra sino hende ta capaz di kere Eman y Gerlien. Reina Beatrix School ta un monumento cu hunto cu Juliana School a wordo cera pa ex Minister Michelle Hooijboer, kende tabata e Minister di Enseñansa di Gabinete Mike Eman di AVP, na aña 2014.
Reina Beatrix School
Reina Beatrix School tin problema di asbest y esey a pone cu ex Minister Hooijboer a cera e scol. Esaki a pone tambe cu su restauracion a bira un problema, ya cu asina mes cu Mike Eman a redobla debe di Aruba cu 2 mil miyon florin, toch e no a pone placa pa drecha e scol y a djies laga ex Minister Michelle cera e scol. AVP a bisa e tempo ey cu nan lo pone 100 miyon pa drecha scol, pero nunca nan a haci esey. Locual ta corda nos, pa no scucha nan palabra, sino mira nan acto!
Juliana School
Juliana School tambe a wordo cera na mes momento na aña 2014, pasobra e no tabata apto mas. Tempo di ex Minister Lampe tabata tin un opcion pa un universidad cumpr’e y drech’e, pero e optie a verval y e universidad a bay hues. Ta noticia conoci cu a sali den prensa, sinembargo diripiente e siman aki Mike Eman a haya sa y a core informa cu no por drecha Juliana School, pasobra tin un issue huridico.
AVP a laga MEP cu debe y sin placa
AVP a derocha placa di Pueblo te cu Hulanda mester a para su desaster financiero cu un KB pa Mike Eman na juli 2014 y supervision financiero di CAft na aña 2015. Ora MEP a yega den gobierno na november 2017, AVP a bay laga Aruba y MEP atras cu un MEGADEBE, y sin placa pa paga debe of inverti den drecha, entre otro, scolnan. Dus pa esnan cu kier bisa cu MEP a neglisha Reina Beatrix y Juliana School, boso ta robes y falta conocemento di kico realmente a pasa na Aruba. MEP no a neglisha, MEP den gobierno a percura pa deal cu e desaster financiero cu Eman a laga atras, a surpasa un pandemia, y awe a laga placa atras den caha di gobierno. Ta e placa ey awe Eman y FUTURO ta uza pa gaba cu proyecto di renoba Reina Beatrix y Juliana School. Ta AVP a traha debe, cera scol, sin un plan con ta yega na fondo pa asina paga debe y inverti den proyectonan necesario pa Aruba.
Gasta placa pa lanta otro bureau
Awe AVP y FUTURO a yega haya placa den caha di gobierno, style di dori den tanki, y pesey por gaba cu ta bay renoba y hasta introduci un bureau nobo, siendo cu tin Monumentenbureau y Stichting Monumentenfonds ta haci e trabou caba di plania, restaura y mantene Aruba su monumentonan. Ta hopi lamentabel pa mira Eman bypass gobierno su oficina di monumento oficial pa asina acomoda amistadnan di partido, lantando ful un bureau nobo riba custiya di Pueblo.
Por ultimo
E articulo aki ta pa splica kico realmente a pasa y ta pasando pa locual ta trata e renobacion di e dos scolnan emblematico aki den Playa. Ta parce cu hopi hende kier come lubida, pero esun cu no sa su historia, ta condena na bolbe ripiti esaki. “Por ultimo, mi ta contento ora un monumento wordo renoba den su gloria, paso e ora e ta contabo su historia! E dos scolnan aki tin un historia cu mester wordo conta, sin kita y sin pone,” ta palabranan expresa pa Parlamentario Xiomara Maduro.