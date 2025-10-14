Diabierna 10 di october hues a dicta cu comisarionan di companianan di utilidad ta gana nan caso, y nan mester wordo permiti pa nan por haci nan trabou, haya informacion y tambe wordo paga debidamente. Pa cada dia of parti di dia cu no cumpli cu e sentencia, tin un boet di 2.500 florin cu un maximo di 250.000 florin pa cada comisario. Sinembargo prome cu e noticia aki ta bira conoci den pueblo, ya caba diadomingo dia 12 di october, Ministernan Dowers y Herde hunto cu e director nobo di Utilities, a bira manda carta pa informa tur e 15 comisarionan cu nan ta wordo geschorst.
Dowers y Baba ta falta respet na hues
E hecho cu e director nobo di Utilities hunto cu Ministernan Dowers y Baba Herde ta manda carta dos dia despues cu hues a duna su veredicto, ta mustra cu Dowers y Baba NO TA RESPETA e desicion di hues, cu a dicta cu mester laga e comisarionan aki bay bek pa haci nan trabou, duna nan tur informacion y paga nan pa nan trabou. Locual cu a pasa aki ta un atake serio contra Trias Politica na Aruba, ya cu Dowers ta Minister di Husticia di nos Pais y den e funcion eynan, e mester percura cu na Aruba sentencianan di hues ta wordo respeta y por wordo ehecuta sin wordo stroba pa, entre otro, desicion politico.
Mas gasto pa pueblo paga
Ministernan Dowers y Baba tampoco ta worry cu e boet di 2.500 florin pa comisario pa dia cu mester wordo paga pa cada dia of parti di e dia cu no cumpli cu hues su veredicto. Dus nan no ta worry cu e manera ta actua aki ta costa pueblo placa, ya cu e boetnan aki ta mas gasto pa e companianan di utilidad cu ta bira cobra pueblo mas placa pa awa y coriente.
Sin papia riba e consecuencia na unda ATROBE e companianan di utilidad ta bay den default cerca e banconan cu ta presta nan placa, y cu na fin di dia ta pueblo ta paga mas na awa y coriente pa motibo di e mal maneho y persecucion politico di Dowers y Baba.
AVP FUTURO su legado ta persecucion politico
Lamentablemente, persecucion politico ta bay ta e legado di e gobierno aki di AVP FUTURO.
Poco dia caba hues a dicta cu Minister Gerlien Croes a persigui un señora cu a traha duro pa Aruba. Awo ta Ministernan Dowers y Baba ta esnan cu ta persigui comisarionan di companianan di utilidad. E cos aki fuera di ta un berguensa, ta zaag na pia na trias politica na Aruba y ta bay costa pueblo placa tambe. Ta pa e motibo aki nos mester trece e abusonan aki dilanti pa pueblo haya sa. Nos lo manda como Parlamentario tambe pregunta oficial pa Gobierno. Nos lo percura pa den historia keda graba cu AVP FUTURO su legado ta persecucion politico.