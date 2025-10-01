Prome Minister Eman hunto cu un delegacion grandi a bay Hulanda pa casi dos siman, no pa defende interesnan di Aruba, sino pa bay entrega Aruba su autonomia den Reino Hulandes. Si observa bon, Eman ta actuando manera un makelaar cu ta bende Aruba su autonomia pa drecha su mal reputacion na Hulanda. Anto Partido FUTURO a dun’e TUR chens pa haci esey tambe.

Welga di hamber a pone Eman perde cara

Tabata na juli 2014 cu Mike Eman a bay den welga di hamber supuestamente pa defende autonomia di Aruba, cu ela insulta Gobernador y Hulanda yamando nan pa “verkrachters,” pasobra Hulanda via Gobernador a interveni pa pone un paro na e deficit y debenan grandi cu Eman a traha pa Aruba. E tempo eynan den prensa Hulandes nan a yama Eman pa “bipolar tienermeisje” y “calimero” pa enfatisa cu ta e mal maneho di Eman mes a ocasiona e intervencion aki. E welga di hamber aki a pone Eman perde cara na Hulanda, na unda su reputacion a bay na suela.

Bende Aruba su autonomia pa drecha su cara

Awo 10 aña despues Eman ta probecha e hecho cu e ta MinPres, pa bay tour Hulanda pa purba drecha su cara na Hulanda uzando Aruba su autonomia como un “bargaining chip.” Eman a reuni cu varios persona y instancia y den cada bishita e ta purba bende un pida di Aruba su autonomia. Asina nos por a mira Eman ta bende e proyecto Port City na nos waf na Playa cu inversionista Hulandes. Eman ta bende tereno pa cunukero Arubiano cu inversionista Hulandes. Tambe Eman a bay duna Schiphol shares den Aruba su airport pa nan por goza di e esfuerso cu e Arubiano a traha pe. Sin lubida e Rijkswet HOFA den cual Eman a lobby pa politiconan Hulandes por tin e ultimo palabra riba e maneho financiero di Aruba.

Mike de makelaar activo danki na FUTURO

Ta un berguensa y tristesa alabes pa mira Mike Eman bende e lucha Arubiano pa autonomia, na Hulanda. Ta pone nos corda e advertencia cu defunto sr. Helmin Wiels a duna, cu Mike Eman ta un makelaar cu ta bende Aruba su autonomia na sneechi cada bes cu e subi avion bay Hulanda. Lamentablemente Gerlien cu Geoffrey di FUTURO no a scucha e advertencia di Wiels y awe nan a bolbe pone Eman na mando y dun’e TUR chens pa e entrega e libertad di Aruba djis pa drecha su cara na Hulanda.