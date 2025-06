Siman pasa a tuma luga e caso dilanti huez tocante e screening di sr. De Meza di AVP. Un caso insolito ya cu formadornan Mike Eman y Gerlien Croes tin tur documentacion pa tuma un decision si nan ta propone De Meza pa bira minister den Gabinete AVP FUTURO, pero Eman y Croes ta laba man. Nan no ta tuma un decision y ta manda De Meza lanta caso pa asina huez tuma e decision si De Meza ta apto pa bira minister of no. Mas insolito ta cu den e caso aki cu Eman a manda De Meza lanta contra Departamento di Impuesto (DIMP), Minister Wever encarga cu DIMP ta laga e directora presenta na corte sin ningun abogado pa asesor’e y defende e caso na unda cu interes di Pueblo mester wordo defendi.

Presion pa DIMP cambia su opinion a faya

Durante screening a sali na cla cu De Meza no a paga belasting y pesey e inspector di belasting na DIMP no por duna un opinion positivo riba e comportacion fiscal di De Meza, cu ta un di e rekisitonan pa por pasa screening pa bira minister. De Meza a purba pa DIMP cambia su opinion door di pone presion den media, pero DIMP no a cambia di opinion. Aunke Eman a haya tur informacion pa tuma su decision como formador, toch e kier pa De Meza presenta un carta cu opinion positivo di DIMP. Esey a pone cu De Meza mester a lanta caso contra DIMP pa forsa haya un carta cu ta bisa cu su comportacion fiscal tabata uno positivo.

Wever y Eman ta para pa interes di AVP y no esun di Pueblo

Den e caso aki un candidato pa bira minister ta lanta caso contra un ambtenaar di e mesun gobierno den cual e kier bay sirbi Pueblo. E Ministernan Eman y Wever cu mester percura pa e ambtenaar aki cu ta defende interes di Pueblo haya asistencia di un abogado, ta laga e ambtenaar bay bringa e caso dilanti corte sin un abogado. Door di laga e directora di DIMP su so defende e caso dilanti huez, ta bisto cu ni Wever y tampoco Eman ta para pa bienestar y defensa di interes di Pueblo, sino mas bien, Wever y Eman ta para pa e interes cu AVP tin pa De Meza bira minister den nan Gobierno.

Directora di DIMP a mustra curashi y integridad pa para pa bienestar di Aruba

Ministernan Wever y Eman a purba di manca DIMP den corte, pero esnan presente den corte a conta cu e Directora di DIMP a sa di defende e interesnan di Pueblo di Aruba na un manera hopi profesional. Nos ta gradici e Directora di DIMP y su ekipo pa nan curashi y integridad demostra pa no sucumbi pa e presion politico, no demotiva pa e manera con nan propio Minister Wever a laga nan sin asistencia di un abogado y asina mes a para duro y defende interes di Pueblo. Aruba mester mas hende muhe y homber cu ta para duro ora ta trata e bienestar di nan Pais. No ta wega politico tin aki, sino experticio, integridad y curashi pa para pa locual ta corecto pa Aruba. Na sra. Luenne Gomez-Pieters y tur otro ambtenaar cu ta defende interesnan di Pueblo, masha danki pa boso trabou haci na manera profesional, integro y cu amor pa Aruba.