Den e gobierno di AVP FUTURO pa prome biaha Aruba tin un Minister encarga cu Relacion den Reino den persona di Gerlien Croes. Sinembargo te ainda Pueblo di Aruba no a mira kico e ministerio aki ta trece cune na beneficio di Aruba. E minister te ainda no a mustra ningun trabou cu contenido cu ta encera conocemento di relacion di Reino y riba dje no por ni splica Pueblo kico Rijkswet HOFA ta, siendo cu esaki ta bay atacha autonomia di Aruba. Mane cos ta pinta, su unico legado ta entrega di autonomia di Aruba den Reino Hulandes.
Ta trabou di Minister President
Normalmente ta e Minister President di Aruba ta esun cu ta haci e trabou di tene relacion den Reino cu Hulanda y e otro islanan den Caribe Hulandes. Cu e cambio aki den reparticion di cartera, AVP FUTURO a crea un expectativa cu Pueblo lo haya mas informacion y mira mas accion cu ta hustifica cu un otro minister mester haci e trabou aki pa Minister President.
Un ministerio “lege huls”
Te cu awo Gerlien Croes no por a demostra ningun trabou cu contenido como Minister di Relacion den Reino. Ela biaha bay Hulanda berdad, pero ta riba tereno di deporte y cu hoben studiante ela combersa. E no tabata tin ningun reunion di peso den cual topiconan importante por a wordo descuti cu ta concerni Aruba su posicion den Reino Hulandes. Locual si nos por a constata ta, cu Gerlien como Minister di Relacion den Reino, a laga e islanan BES bay cas cu man bashi, despues cu nan a bin pidi Aruba pa un sosten moral riba papel pa nan posicion den Reino Hulandes. Pues pruebanan cu Gerlien ta na cabes di un ministerio cu ta un “lege huls.”
Entrega di autonomia su unico legado
Mas tristo ta cu Gerlien Croes como Minister di Relacion den Reino no por ni sikiera splica Pueblo y Parlamento kico ta e contenido di e Rijkswet HOFA den cual ta entrega autonomia financiero di nos Pais. Oposicion di hopi tempo a pidi splicacion, pero Gerlien no ta duna ningun informacion “inhoudelijk.” Ta politikeria so e ta bin cune, blo purba tira culpa riba Evelyn y manda su parlamentarionan bruha tera cu informacion sin sentido y contenido. Un “afgang” total pa un minister cu a crea expectativa grandi, pero cu su unico legado lo ta entrega autonomia di Aruba den Reino Hulandes.