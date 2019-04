Xander Bogaerts ta ricibi su di dos renchi di Serie Mundial hunto cu Boston Red Sox

Boston Red Sox ta celebrando nan di cuater titulo di campeon di Serie Mundial den 15 aña prome cu Opening Day na Boston. Nos astro Arubano, Xander Bogaerts ta ricibi su di dos renchi di campeon mundial hunto cu Boston Red Sox.

Un banner grandisimo honrando e campeonnan di 2018 a wordo habri durante un ceremonia prome cu e wega inaugural contra di Toronto Blue Jay’s. Pedro Martinez, Mike Lowell y David Ortiz a carga e trofeonan di 2004, ’07 y ’13 respectivamente. E Boston Pops orchestra a set up den sombra den right field pa toca “We are the Champions” di Queen.

Despues e ekipo campeon di 2018 a cuminsa yena e tapijt cora pa asina ricibi nan renchi di campeon. Alex Cora tabata na cabes di e staff di coach y David Pierce tabata e prome hungado pa ricibi e renchi.

Den e ceremonia a participa tambe e ex hungado di Red Sox, Manny Ramirez y Curt Schilling cu tabata ausente durante e ceremonianan anterior.

