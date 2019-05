Recientemente por a tuma nota cu e manager Alex Cora di Boston Red Sox conhuntamente cu otro compañero manera OF Mookie Betss, OF Jackie Bradley JR, 3B Rafael Devers, C Christian Vazquez, C Sandy Leon, LHP David Price, RHP Hector Velazquez no lo atende na e ceremonia di e equipo campion di Serie Mundial na White House.

Comments

comments