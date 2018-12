Wyatt Ras: Fraccion di MEP y POR kier cambia reglement van orde pa tapa nan problema den coalicion

Parlamentario drs. Mervin Wyatt-Ras como ex-presidente di parlamento ta di opinion cu ta parse cu fraccion di Mep y Por djies pa nan tapa nan problema cu otro den coalicion kier pa cambia articulo 25 y 27 di reglement van orde. Nan kier a haci esaki pa medio di articulo 83 di reglement van orde cu ta bisa cu na tur momento por cambia reglement van orde y pa cu esaki ta necesario cu tur miembro duna sosten. Tur cos a cuminsa diabierna ultimo na momento cu sr. Ricardo Croes a dicidi di bandona sala di Parlamento dor cu e no a haya sosten di su coleganan di coalicion ora cu ela presenta un mocion. Durante su discurso sr. Croes a presenta un mocion encuanto decriminalisacion di cannabis. Dor cu su so a firma e mocion, e tabatin mester di sosten den sala di por lo minimo 2 miembro pa su mocion por pasa pa votacion. Aki su coleganan di coalicion no a dun’e e sosten cu el a spera. Asina el a bandona sala. A resta 10 di su coleganan presente y fraccion di AVP a duna sosten dor di duna quorum. Articulo 25. ta indica cu pa cuminsa cu un reunion mas di dos tercera parti di e miembronan mester firma e lista di presencia y mester ta presente den sala pa por cuminsa e reunion. Articulo 27 ta indica cu ora e cantidad di miembro no ta presente mas na reunion, presidente ta verdaag e reunion despues di conta cabez di e miembronan presente. Awor locual ta usual ta cu e fraccion of fraccionnan den e caso aki coalicion cu ta sostene gobierno mester keda den sala paso nan ta sostene nan gobierno. Esey no ta awor pero ta tuma lugar desde promer cu anja 1986. Pues durante mas di 30 anja. Den e caso aki durante e dianan cu a pasa fraccion di AVP tabata tene quorum pa reunion continua. Pero continuamente miembronan di fraccion di MEP tabata bisa cu AVP no ta bin reunion y nan tabata keha. En especial diabiern cu tabatin miembro di coalicion ausente, fraccion di AVP tabata duna quorum. Sinembargo na momento cu sr. Ricardo Croes a bandona reunion dor cu su coalicion no a sosten’e e miembronan di e fraccion geel envez di hiba nan discurso “to the point” a cuminsa tira lodo riba miembronan di AVP. Aki e hemchi a yena y e ora fraccion di AVP a dicidi cu awa a pasa harinja y no ta acceptable cu ta coopera pa duna quorum mientras ta haya lastra di palabra dor di cierto miembronan di fraccion di MEP. Fraccion di AVP a dicidi di bandona sala. A resta 9 miembro di MEP y 1 miembro di POR y a pidi Presidente pa conta cabez. Wyatt-Ras por nota cu tin problema entre miembronan di coalicion y cu esey lo mester ser resolve entre nan. Ta nan a skohe pa traha cu otro pues nan mester sostene otro tambe y no por ta asina cu nan ta tira palabra y por conta cu ta keda sostene nan. Wyatt-Ras ta haya cu e parlamentarionan aki mester madura y carga nan responsabilidad y mester coopera cu otro. Natural mester keda respet pa otro, cu den e caso aki ta laga di desea tambe.

