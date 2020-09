WOW Aruba cu donacion na ‘Happy To Give Back’

Durante siman di 24 pa 28 di Augustus miembronan di Women empOwering Women a organisa e ‘WOW Gives Back Workout Challenge’ cu e meta di recauda fondo pa e iniciativa di CEDE Aruba ‘Happy To Give Back’.

‘Happy To Give Back’ ta yuda banconan di cuminda y gruponan vulnerabel den nos comunidad por medio di donacion.

Nos meta tabata pa organisa e ‘WOW Gives Back Workout Challenge’ cu e intencion di promove actividad fisico entre miembronan y comunidad, y na mes momento aporta na un causa cu merece su atencion door di e crisis actual.

Pa 5 dia durante e siman aki cada miembro lo mester a completa un plan di ehercicio. Cada ehercicio tabata tin un balor minimo di AFL. 20,00 unda cu mester a busca un sponsor diario y asina yega na meta di AFL. 100,00 na final di siman pa cada miembro.

Por medio di e ‘WOW Gives Back Workout Challenge’ nos 38 miembro hunto cu sosten di famia, amistades y diferente compania local a logra recauda e bunita suma di AFL. 6.588,00 y asina contribui na e causa aki.

Nos ta hopi satisfecho y contento cu e aprecio pa e iniciativa aki di nos miembronan, sponsors y CEDE Aruba. E ta nos meta pa sigi empodera nos sernan femenino pa hasi impacto positivo den nos comunidad.

Organisacion Women empOwering Women ta extende palabra di gratitud na comerciantenan local cu a aporta:

MCM Consultants

Caribbean Mercantile Bank Compra N.V.

Paper Sisters

Dental Solutions Aruba Chubato Farms

Servi Flash Aruba

Bestial Pet House

Urataka Center

Jolie Jewelry Boutique Quaintrelle

Kreativ Ideas Aruba

Isla Aruba

Nutzbeatz

Johanna Stroo – Health Coach Goat Status Apparel

Booked & Busy Nail Bar Miss P Pots

Volumilash

Naturally Sweet Aruba

Sende Candles

Eximious Crossfit

