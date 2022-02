Riba 2 di februari Directie Natuur en Milieu (DNM) ta enfoca riba Dia Internacional di Bahianan (World Wetlands Day), nos conoce esakinan tambe como areanan di saliña. E area na Spaans Lagoen, cu ta protegi y maneha pa Parke National Aruba a ser apunta como un wetland internacionalmente y ta reconoci como un Ramsar site. E ta poni riba e lista di Wetlands pa e Convention on Wetland, awendia e tratado ta conoci como ‘Ramsar Convention’. A firma e convenio aki na aña 1971 riba 2 di februari na e ciudad Irani, Ramsar. Un wetland ta un area yena cu abundancia di awa y bida. Wetlands ta importante pa e existencia no solamente pa varios bestia y mata, pero tambe pa hende. Mescos cu un mama su amor ta incondicional pa su yiunan, wetlands tambe ta brinda servicionan importante pa sobrevivencia di humanidad. Wetlands ta brinda e necesidadnan básico manera cuminda, awa y bienestar (livelihoods), como tambe proteccion contra desasternan natural. Wetlands tambe ta cas pa un biodiversidad unico cu no por haya na otro parti. Cu tur e servicionan cu e ecosistema aki ta brinda, asina mes e data mundial ta preocupante. E areanan di wetlands natural ta desapareciendo tres biaha mas lihe cu esun di mondinan of tambe asina yama forests. Si e areanan di wetlands keda desaparece na e scala aki, e por resulta catastrofico pa hende y planeta door di e perdida grandi di e balor y beneficion cu nan ta duna.

Nos por mustra mas stimacion pa wetlands por medio di haci algun practica simpel manera:

Siña y compronde mihor e temanan y informacion obtenibel for di Ramsar Convention on Wetlands, tambe for e maneho di Parke Nacional Aruba pa esun local y for di otro organisacionnan cu ta yuda cu conservacion di wetlands.

Haci trabou voluntario pa wetlands! Participa hunto cu organisacionan cu ta haci e areanan aki limpi of cu ta replanta e areanan.

Maneha bo sushedad ora di bishita e areanan cerca di wetlands y no tira sushi.

Evita uzo di productonan cu ta toxico cu por core bay den suela di e area di un wetland.

Mantene e areanan aki liber di cacho y pushinan indesea. Den wetlands tin hopi parha y otro especienan protegi ta biba.

Yuda nos haci e yamada pa stima areanan di wetlands door di comparti informacion valioso riba medianan social.

Conscientisa muchanan riba e importancia di wetlands. Haci uzo di e kleurplaatje adhunto na scol na of actividad recreacional manera padvinderij y den centronan di cuido di muchanan.

Bishita Parke Nacional Aruba y contribui cu e miembrecia anual, asina bo tambe por recrea trankil y respetuosamente den e area di Spaans Lagoen;

Promove eco-turismo. E area por ta uno di atraccion y un experiencia unico.

Uza e hashtags nan aki riba e dia 2 februari den bo postnan riba plataforma social asina por pa yuda cu conscientisacion. #ActForWetlands #WorldWetlandsDay2022

DNM ta uni na e yamada pa balora, maneha, restora y uza den un forma mas sostenibel e areanan di wetlands pa asina nos por conserva nan y mantene nan sano. Actividadnan humano cu ta caba cu wetlands ta inclui rosamento, erosion, drenahe y yenamento cu santo pa agricultura of construccion, polucion, overfishing, uzo no sostenibel di recurso, especienan invasivo y cambio di clima. Ban stop esakinan den areanan di wetlands. Feliz dia internacional di bahianan of wetlands.

