E pandemia di COVID-19 ta continua, segun un di e expertonan principal den malesa infeccioso di e Organisacion Mundial di Salud (WHO).

Dokter Marian van Kerkhove, kende a dirigi e respons di e organisacion n’e virus, a skirbi riba X durante e fin di siman cu a pasa cu e tabata “preocupa” p’e estado actual di e brote mundial ora cu el a cumpli e di cinco aña desde cu e virus a plama.

“E ta sigui un menasa pa salud mundial y un pandemia cu ta causa demasiado (re)infeccion, hospitalisacion, morto y periodo largo di duracion mientras cu ta existi herment pa preveni nan,” el a skirbi.

Concretamente, e variate JN.1 ta destaca, variante cual prevalencia ta aumentando y cu ta kere cu e ta mas contagioso cu e versionnan anterior n’e virus. Sinembargo, no ta kere cu e ta causa un infeccion mas grave cu e otro variantenan.



Segun e Centro pa Control y Prevencion di Malesa (CDC), JN1 ta representa e 44% di e casonan durante e siman di 23 di december padilanti. T’e variante cu mas ta circula, aumentando for di 21,3% di un siman prome y superando e variante HV1.

CDC tambe ta informa di un aumento di 10% den e mortonan causa p’e virus durante e siman cu a caba net prome cu Pasco.

Dr. van Kerkhove ta kere cu hende no mester relax encuanto e virus aki y mester sigui proteha nan mes. Esey t’e actitud responsabel di e aumento di e cifranan di mortalidad, e ta afirma.



“E ta marca pa complaciencia. Nunca mi lo acepta cu tin un nivel aceptabel di (morto) (algo cu nan ta pidi mi) pa COVID. Nos ta papiando di hende, mayor, yiu, hende cu ta hari, stima, soña,” el a skirbi.

“E gobiernonan no mester ta complaciente, e individuonan no mester ta complaciente. Nos tur a pasa door di algo traumatico cu #COVID19. Mundo a paga, nor a perde miyones di nos sernan stima, miles di miyones a haya nan mes afecta personalmente pa COVID. Nos no por lubida. (WHO) no lo lubida,” dr. Van Kerkhove a sigui.

Riba e escala mundial, WHO a informa di mas di 250 mil infeccion nobo door di COVID durante e siman di Bispo di Pasco. Esey ta debi principalmente na Rusia, cu a registra casi 100 mil infeccion riba su mes.