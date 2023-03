Presidente di cuerpo gobernante, Lord Coe, ta splica cu no ta permiti niun atleta transgenero cu a pasa den pubertad di masculino pa competi den competencianan di ranks femenino desde 31 di Maart. Tambe a splica cu “Nos no ta bisando cu e lo ta un no pa semper”.

Reglanan di antes tabata bisa cu World Athletics tabata rekeri atletanan femenino pa reduci e cantidad di testosterone den nan sanger pa un maximo di “5nmol/L”, y mantene e limite aki pa un periodo di 12 luna prome cu competencia. Lord Coe ta splica tambe cu a yega na e decision aki pa “pa proteha e categoria di femenino”.

Atletanan “DSD” (differences in sex development) lo tin un rekisito pa reduci nan testosterone di sanger abao di 2.5 nanomoles pa liter, y lo permanece bao di e limite aki pa dos aña pa asina por competi internacionalmente den cualke evento di atletismo den e categoria di femenino.