Workshopnan di Exprodesk a resulta exitoso

Directie Economische y exprodesk por a mira un serie di workshopnan cu a bay pa e industria creativo cu tabata hopi exitoso. A haya diferente ramo den esaki manera musico, escritornan, poeta, fotografo y cu e workshopnan aki a wordo realisa specialmente pa e grupo aki y pa nan necesidadnan. Sra Sharon Meijer ta relata.

Tambe tabata tin PWC Aruba riba e workshop di taxation caminda cu nan tabatin hopi preguntanan di detayenan chikito pero tambe tecnico y asina por a haya mas conocemento riba e topico . Sra. Meyer di Expodresk a splica cu ainda falta hopi informacion riba e tema di impuesto, unda cu doño di negocio caba ainda tabat tin hopi duda of den cierto caso mester mehora, cu nan conomento fiscal, y e parti di boet cu e actividadnan cu nan ta haciendo y cu nan no tabata di sa cu tin un procedura legal.

Por mira e necesidad cu tin pa keda den futuro mester bin cu e tipo di charlanan aki pa colabora cu e diferente sectornan cu preguntanan y cu ta invita na e industria aki cu e necesidad cu por tin anto sigur expodresk tin diferente training den transcurso di aña no solamente riba taxation pero den tur e apectonan cu ta recarga e sector creativo na Aruba, segun Sra. Sharon Meyer, di Exprodesk.

Comments

comments