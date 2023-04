Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria (DAECI) mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) a organisa un workshop: “Tips/Skills for Building an Entrepreneurial Team”.

E oradora, sra. Charisse Hoen-Daly, experto den Marketing & Communications y actualmente trahando na Universidad di Aruba, a presenta e siguiente topiconan:

Guidelines to create a winning team

Follow your passion, not the $$$

Keep it simple

Work on your B-Plan

Focus on relationship building

Become a Life Long learner

5 Common skills to consider

Don’t be afraid to experiment

Micro-Managing is a waste of time

Make networking the norm

Encourage other disciplines to be part of the bigger picture

Stay curious, ask questions

Think about the association (unique and different)

Learn to observe

Self-Reflection,

y tambe a practica ‘storytelling and values’ via un ehercicio den grupo di 4 persona.

E workshop aki a tuma luga na Departamento di Asuntonan Economico y a haya un participacion di en total 15 persona. IDEA ta sumamente contento cu e contenido di e workshop y tambe di e tremendo participacion y interaccion durante e ehercicionnan. E contenido tawata sigur algo diferente y interesante pa crea un bon conocimiento di kico ta encera Teambuilding. Un topico cu a discuti hopi durante e workshop, tawata e practica di micromanagement y su consecuencianan.

IDEA su eventonan ta dedica na companianan chikito y mediano (Small & Medium Enterprises -SMEs) y tur cu ta desea di cuminsa un negoshi y cu kier educa nan mes riba diferente topico pa eherce nan actividadnan comercial.

Un danki na tur e participantenan y un danki special na e presentadora sra. Hoen-Daly cu a comparti su experticio cu tur esnan cu tawata presente durante e workshop aki.