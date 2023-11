Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) y cu colaboracion di Erasmus Consulting & Training a organisa un workshop: “Pricing Strategies for Business Success” riba 22 november 2023.

E orador, sr. Edward Erasmus, director di Erasmus Consulting & Training, a presenta lo siguiente:

Fundamental of Products/Service Pricing

Consumer Behavior

Competitive Analysis

Cost Recovery and Break-even Analysis

Approaches to Pricing

Other Pricing Considerations

Legal Aspects of Pricing

Durante y despues di e presentacion e orador a contesta tur e preguntanan cu bin di parti di e participantenan. E contestanan ricibi tabata satisfactorio y comprendibel.

E workshop aki a tuma luga na Departamento di Asuntonan Economico y a haya un participacion di en total 31 persona. IDEA ta sumamente contento cu e contenido di e workshop y tambe di e bon comentarionan ricibi di su participantenan na final di e workshop. E contenido tawata sigur hopi informativo y interesante.

IDEA su eventonan ta dedica na SMEs (Small & Medium Enterprises) y tur cu ta desea di cuminsa un negoshi y cu kier educa nan mes riba diferente topiconan comercial.

Un danki na tur participante y un danki special na e presentador sr. Erasmus cu a comparti su experticio cu tur esnan cu tawata presente durante e workshop aki.

Nos siguiente y ultimo workshop pa aña 2023 ta diaranson awor dia 29 november, 9:30 am – 12:00 pm. E topico di e workshop ta bay ta “Unlocking Entrepreneurial Potential with AI and ChatGPT”. Entrada ta GRATIS. Nos tin algun cupo habri ainda pa participa. Pa registra, por manda un email via [email protected].

Sigui nos riba Facebook page @Idea-Aruba pa haya mas infomacion tocanto nos workshopnan y otro actividadnan venidero.