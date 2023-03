Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) y cu colaboracion di su unit Establecimento di Negoshi a organisa un workshop: “Business License” riba 16 maart 2023.

E oradora, Sra. Mary Baarh, hefe di e unit di Establecimento di Negoshi (Vestigings van Bedrijven) na Departamento di Asuntonan Economico, a presenta lo siguiente:

Definicion di negoshi

Den ki forma legal por opera un negoshi

Kico tur ta prohibi bou di Articulo 2 di e Ley di Establecimento di Negoshi si no tin e permiso necesario

Ken tur mester di un permiso pa negoshi

Pa cua compania y institucion e ley aki no ta aplicabel

Banda di e ley, kico e Guia di Maneho nobo ta encera

Tres categoria cu ta cai bou persona natural

Ken tur por cay bou di persona categoria LOCAL

Ki ora por nenga un permiso

Gastonan di un permiso pa negoshi

Ki tur mester considera ora di scoge un nomber comercial

E servicio cu seccion di Establecimento di Negoshi ta ofrece

Demostracion di nos website www.deaci.aw pa haci peticion pa permiso den forma digital

Con pa monetaria e proceso di bo peticion online via Join Information Portal

Ki tur mester tene na cuenta cune prome cu cuminsa un negoshi

Durante y despues di e presentacion e oradora a contesta tur e preguntanan cu bin di parti di e participantenan. E contestanan ricibi tabata satisfactorio y comprendibel.

E workshop aki a tuma luga na Departamento di Asuntonan Economico y a haya un participacion di en total 34 persona. IDEA ta sumamente contento cu e contenido di e workshop y tambe di e bon comentarionan ricibi di su participantenan na final di e workshop. E contenido tawata sigur hopi informativo y interesante.

IDEA su eventonan ta dedica na SMEs (Small & Medium Enterprises) y tur cu ta desea di cuminsa un negoshi y cu kier educa nan mes riba diferente topico comercial.

Un danki na tur e participantenan y un danki special na e presentadora di Departamento di Asuntonan Economico cu a comparti su experticio cu tur esnan cu tawata presente durante e workshop.

Mirando e interes grandi den e topico aki, nos lo bai ripiti e workshop aki un biaha mas den e aña aki.

