Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) y cu colaboracion di sr. Elthon Lampe a organisa un workshop: “Unlocking Entrepreneurial Potential with AI and ChatGPT” riba 29 november 2023.

Den un evento informativo y dinamico teni diaranson siman pasa, participantenan por a explora e mundo di Inteligencia Artificial (AI) y e potencial grandi cu e herment di ChatGPT tin pa ofrece. Sr. Lampe a guia e participantenan den un exploracion profundo di e topico.

Sr. Elthon Lampe a trata e siguiente topiconan:

Inteligencia Artificial (AI) den negoshi: Sr. Lampe a resalta e importancia di integra AI den operacionnan di un negoshi chikito of mediano. Desaroyonan den e area aki ta yuda simplifica procesonan y haci nan mas eficiente.

ChatGPT y su rol den Entrepreneurschip: A presenta e herment poderoso di ChatGPT como un instrumento cu por estimula creatividad y interaccion, ‘human-machine’. Sr. Lampe a ilustra su potencial den contribui na crea experencianan di cliente personalisa.

Participacion y feedback:

E workshop aki a tuma luga na Departamento di Asuntonan Economico y a haya un participacion total di 20 persona entusiasma cu a contribui na un atmosfera di intercambio di conocemento. Sr. Lampe, un orador experto, a domina e topico y a contesta tur pregunta cu a sali for di e participantenan.

Feedback positivo di encuesta:

Resultado di e encuesta di feedback ta indica un reaccion masha positivo di e participantenan. E evaluacion ta mustra cu e contenido a keda altamente aprecia, y e presentacion di Sr. Lampe a captura atencion y entusiasmo di tur prensente.

Futuro di negoshinan chikito den Era Digital:

E workshop a reforsa e compromiso pa impulsa negoshinan chikito y mediano na Aruba den e era digital. Introduccion di tecnologia manera AI ta crea oportunidadnan nobo y ta yuda na desaroyonan sostenibel den e sector empresarial local.

IDEA su eventonan ta dedica na SMEs (Small & Medium Enterprises) y tur cu ta desea di cuminsa un negoshi y cu kier educa nan mes riba diferente topico comercial.

Un danki na tur e participantenan y un danki special na e orador sr. Lampe cu a comparti su experticio cu tur esnan cu tawata presente durante e workshop aki.

Resumen di workshopnan durante aña 2023:

Cu e workshop aki nos a culmina e serie di workshop pa aña 2023. Durante aña 2023, IDEA a logra organisa e siguiente workshopnan:

Business License

Skills for building an Entrepreneurial Team part I

Skills for building an Entrepreneurial Team part II

Time for Taxes

Pricing Strategies for Business Success

Unlocking Entrepreneurial Potential with AI and ChatGPT

Tambe den luna di oktober, IDEA a inicia cu e proyecto cu ta contene un serie di workshop tocante ‘Sport Entrepreneurship’. E aki cu a start na fin di oktober, lo termina otro aña na februari. Den e aki IDEA a presenta un total di 11 diferente workshop for di fin di october te cu e prome siman di december 2023.

Sigui nos riba Facebook page @Idea-Aruba pa haya mas infomacion tocanto nos workshopnan y otro actividadnan den proximo aña.

IDEA ta desea nos clientenan y henter pueblo di Aruba, un Bon Pasco y un Felis Aña Nobo.