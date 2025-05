Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unidad di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA), a organisa e di 2 parti di e serie di workshop tocante: ‘Young Entrepreneurship Workshop’, riba 13 di mei 2025.

Durante e workshop aki a inspira y educa e hobennan tocante con pa tin nan propio negoshi.

E siguiente oradonan a presenta e siguiente topiconan:

Sr. Jeremy Croes a presenta e topico: ‘Introduction to Crypto Investing’ – A duna splicacion basico di Blockchain/ Crypto y Bitcoin. Tambe a duna informacion di con bo por maneha, bo Crypto y con pa cumpra Crypto na Aruba etc. Durante e presentacion di sr. Croes, a contesta debidamente hopi y tur pregunta a bin dilanti.

Sra. Julieta van der Biezen, doño di You Count Admistration & Consultancy, a presenta e tema tocante ‘Manage Your Finances’. Durante e sesion aki, sra. van der Biezen a informa e participantenan tocante e siguiente temanan: ‘Dicon maneha bo finansa ta importante! Tambe a splica cu si un persona haci decision corecto, y planea pa futuro cu esaki lo reduci stress. Tambe a splica tocante metanan riba plaso cortico y largo, y con pa spaar y inverti.

E workshop aki tabata e di dos parti di e serie di workshopnan tocante ‘Young Entrepreneurship Workshop’. Tur e workshopnan di e serie aki ta completamente GRATIS. E siguiente workshop lo ta dia 10 di juni y e topiconan lo ta: ‘Write your Business Plan y Intellectual Properties’.

E ultimo workshop lo ta dia 1 di juli 2025.

E orario di e workshopnan lo ta di 8:30 am pa 12:15 pm, y lo tuma luga na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, situa den Sun Plaza Building, riba e di dos piso, sala # 25.

IDEA ta sumamente contento cu e contenido y acogida di e workshop aki y tambe di e bon comentarionan ricibi di su participantenan. Un workshop sigur hopi interactivo y cu tremendo presentacion di parti di tur e oradornan.

IDEA kier remarca tambe cu mayoria di nan workshopnan ta gratis y ta dedica na un y tur cu kier planea, lansa, maneha of amplia nan negoshi.

Un danki na tur e 17 participantenan cu a participa activamente durante e workshop y un danki special na e oradornan sr. Jeremy Croes y sra. Julieta van der Biezen cu a sa di comparti nan experticio cu tur esnan presente.

Un danki na Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, sr. Geoffrey Wever, pa brinda nos e oportunidad pa por sigui informa y guia tur empresario mediante IDEA su workshopnan.

Solamente hoben entre e edad di 18 pa 35 aña por registra pa e workshop aki via e siguiente link: https://cutt.ly/YE

Pa mas informacion por yama IDEA na telefon #: 521-2440 // 521-2439

Cupo ta limita, registra awe mes!