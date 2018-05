Workshop ‘Musica como terapia’ tabata exitoso

ABC Peuterschool; Brighter Future; Carousel Speelschool; Coolkids; Casa Cuna; De schatkist; De Kleine Burger; Dora y Diego; E barco di Noah; SKOA; Imeldahof; Little Zoo Daycare; Pasa Dushi Pasa Pret; Te Aworo; Villa Doortje y Bibito Pin.

Excelente; esey tawata e reaccion di cada participante cu a participa na e workshop di “Muziek Therapie” cual a wordo organisa pa Fundacion pa Nos Muchanan diasabra ultimo na ATIA.

Orador pa e mainta aki tawata Dr. Elise Sobol kende ta reconoci como un lider certifica riba e tereno di musica specialmente con por incorpora musica den e educacion di cada mucha.

Dr. Sobol ta un “advisory board member” di e Berklee Institude for Arts Educations and Special Needs y ta un profesor den musica y un coordinador of the “Music Education Licensure Program” na New York University y tin 30 aña di experiencia como un educador.

Un mainta sumamente interactivo yena cu hopi musica y ritmo pa tur esunnan cu a sigui e workshop aki. Sin lago afo Dr. Sobol a pone enfasis riba con na un manera creativo y educativo por haci uzo di musica pa loke ta trata educacion di nos muchanan. Tambe Sra. Sobol a añadi cu tur mucha por siña; naturalmente esaki ta depende di e habilidad di un lider y e forma con e ta introduci esaki, ta pone cu e mucha lo capta esaki.

Tambe el a splica si e importancia pa laga e muchanan mustra loke nan a siña. Y cu como lider of educador, ta importante pa educa un mucha pa e ta independiente door di dun’e e tools nan necesario pa por haci esaki nan riba su mes. El a subraya tambe cu no ta importante con largo e trayectoria dura, loke ta conta ta cu e mucha a logra su meta.

Pa esaki sociedad mester sa cu e muchanan por tin un atributo pa e comunidad.

Finalmente nos por conclui cu e workshop aki tawata informativo y interactivo caminda Dr. Elise a engrandece e conocemento di implementacion di musica den cada centro of instancia nan cu a participa na e workshop.

FPNM ta gradici Dr. Sobol y Sra. Rose-Marie Provence pa nan dedicacion conhuntamente pa brinda un workshop exitoso un bes mas.

Alabes FPNM ta felicita e lidernan, deseando nan exito cu e incorporacion di musica den nan centro!

