Workshop importante organisa pa Fundacion Pa Nos Muchanan fin di siman aki

Fundacion pa nos Muchannan lo bay tin un workshop e fin di siman aki. E workshop aki yama “Melodia Creativo” y ta dirigi pa tur persona cu ta traha cu mucha den centronan di cuido di mucha cu edad di 0 pa 4 aña. Durante e workshop aki lo tin dos “guest speaker” kendenan ta Rosemary Provance, kende lo duna informacion of siña e lidernan con nan mester haci musica cu muchanan na un manera creativo. Aki nan ta usa por ehempel materialnan recicla of dor di usa mannan y pianan pa traha musica of kisas ta scoge un palabra anto di esaki ta traha henter un cantica. Pasobra musica ta algo cu ta hopi importante tambe pa desaroyo di nos muchanan. Dor di musica bo ta baila paso baila ta movecion y movecion ta bon pa nos muchanan. Tur esaki e lidernan ta bay siña durante e workshop di Diasabra venidero. Esaki ta costa solamente 10 Florin pa persona y e ta cuminsa 9’or di mainta. Pa mas informacion semper por tuma contacto cu Fundacion pa Nos Muchanan na telefon 588-0856 of 583-4247 y tambe riba Facebook p’asina tur hende por haya mas informacion y tambe por inscribi pa e workshop aki.

