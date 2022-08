Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) kier a invita tur esnan cu tin un negoshi existente of cu ta den proceso pa habri un negoshi pa asisti na su workshop di: ‘Time for taxes’.

E workshop lo tuma luga, diamars, dia 6 di september 2022 y ta duna door di Departamento di Impuesto (DIMP).

Algun topiconan:

Inkomsten y winstbelasting;

Administratieplicht;

Aangifteplicht;

Toepasselijke belastingen, manera BBO, LB and primanan social;

Kico tur mester tene cuenta cu ne y con pa aplica esaki ora bo tin un negoshi.

E workshop aki ta completamente GRATIS y ta tuma luga na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria na Sun Plaza, di dos piso di 9.00 am pa 12.00 pm.

Pa tur empresario existente of cu ta den proceso pa habri un negoshi y cu kier atende e workshop aki mester registra via e siguiente link:

https://www.eventbrite.nl/e/time-for-taxes-free-workshop-presented-by-dimp-for-business-owners-tickets-408966689377

Si acaso mester di mas informacion por jama nos na telefon #: 521-2440/ 521-2439.

Cupo ta limita, nos ta wardabo!

Abo tin un Idea? Haci bo Idea realidad. Bishita Idea na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, na Sun Plaza di dos piso, y nan lo yud’abo cu tur informacion y guia necesario.