Workshop di trahamento di cadena di seaglass durante Caribbean Fair

Sra. Gloria Feliciana ta un di e artistanan invita door di Museo Arkeologico Arubano na e Caribbean Fair, cu lo duna un workshop di con pa traha un cadena di seaglass.

Seaglass ta wordo haya na nos beachnan, y e indjannan tabata traha cadena di mastanto di simia of cocolishi cu nan tabata haya den lama. Aworaki esaki no por y asina mes por sigui traha cu materialnan haya cant’i lama of riba nos beach. Lo haci un representacion di con antes indjannan tabata decora nan mes. E workshop aki lo ta dia 26 di juli for di 5 or y 30 te cu 7 or 30 na Museo Arkeologico.

