Workshop ‘Best Dad Ever’

Best Dad Ever! ta pone enfasis riba e rol di e tata den lantamento di su yiu. Hopi biaha e tata kier haci mas den lantamento pero no sa con pa haci’e of no ta haya chens pa haci’e, tin diferente motibonan pa esaki. Por ehempel e influencia di bo pareha of ex-pareha (mama di bo yiu); e influencia di bo mesun tata (con abo a wordo lanta); bo mesun caracter; bo trabou cu ta exigi hopi oranan di bo y hopi mas.

P’esey nos ta bin, hunto cu Telefon pa Hubentud, cu e proyecto na unda nos por duna boso como tatanan mas informacion, mas siguridad y hopi sosten con bo por mehora bo rol como tata, sostene bo yiu mas y sea su ehempel.

E workshops ta pa tatanan cu tin yiu entre 0-14 aña y cu tin contacto cu e mama di su yiu, bo no mester biba hunto cu e mama. E topiconan ta hopi varia.

E cupo ta limita, si kier mas informacion of kier registra yama

Comments

comments