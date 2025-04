Women’s Club of Aruba (WCA) ta sumamente orguyoso pa anuncia e exito grandioso di su iniciativa mas reciente: “Purses of Empowerment” – un campaña di amor cu ta refleha e union, dedicacion y espirito inkebrantabel di nos organisacion.

E meta tabata pa colecta y yena 50 tas cu producto di higiena personal pa reparti na e hende muhenan den necesidad. Danki na e generosidad di nos miembronan y di comunidad, nos a hasta pasa nos meta y a logra un total di 100 tas – un cifra simbolico cu ta di celebra tambe cu nos 90 aña di servicio na comunidad di Aruba.

Nos ta gradici tur nos miembronan cu a sponsor un tas y varios producto como tambe comerciantenan manera: El Louvre, Martijn Trading, Xuxzez Consultancy VBA, Geekay Department Store y Keke Megamart.

WCA a reparti e tasnan na diferente instancia manera: Fundacion Pa Nos Comunidad, Fundacion Contra Violencia Relacional, Centro Colorado/ Stichting Hunto y Casa Cuna. E proyecto “Purses of Empowerment” ta hopi mas cu solamente un acto di caridad – e ta un testimonio di kico ta posibel ora hende muhe uni, empodera otro y traha hunto pa haci un impacto real riba bida di otro.

Nos kier a duna un danki di curason na e siguiente miembronan cu a duna nan tempo, energia y amor pa logra e proyecto aki: Milagros Posner, Diomira Tromp, Benita Esguerra, Lelia Lacle, Rhona Dijkhoff, Ninon Swaen, presidente Reina Geerman y vice-presidente Roxanne Vieira.

Gradicimento ta bay tambe pa ex-presidente Bernadette Schouten pa su apoyo constante y guia sabio cu tabata fundamental pa cu e proyecto aki. Mientras nos ta celebra e logro aki, nos ta refleha riba e palabranan inspirado di Maya Angelou: “Mi ta agradecido pa ta un muhe. Mi mester a haci algo grandioso den un bida anterior”. E cita aki ta pas cu nos mision y ta duna nos forsa pa sigui traha pa un comunidad, na unda cada ser femenino por sinti su balor y su poder. Nos ta hopi satisfecho di por a logra esaki hunto, y nos ta wak padilanti pa sigui construi y yuda comunidad.

Pa mas informacion por bishita nos website: womensclubofaruba.org of sigui nos riba nos medionan social: Facebook, Instagram y LinkedIN.