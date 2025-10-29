Den marco di su meta pa promové salú y bienestar di hende muhe, Women’s Club of Aruba (WCA) a organiza un anochi informativo na MFA Noord cu e tema “Menopausia y Andropausia: Un Enfoke Integral.” E evento aki a atrai un grupo grandi di participantenan, demonstrando asina e gran interes y importancia di e tema den nos comunidad.
E anochi a cuminza cu un bonbini caluroso for di Sra. Reina Geerman, President di Women’s Club of Aruba, cu a gradici tur esnan presente pa nan participacion. Sra. Milagros Posner, miembro di WCA, a duna un introduccion cortico y a presenta e prome charla cu e tema principal di e anochi: “Un enfoke integral riba Menopausia y Andropausia.”
E presentacion principal a wordo duna pa Dr. Guaicaipuro Jimenez y Dra. Viviana Bustillos, dos especialista den Medicina Laboral cu mas di 20 aña di experiencia como dokternan di control na SVB (Banco di Seguro Social).
Dr. Jimenez a trata e tema di Andropausia den homber, duna un splicacion amplio di e punto di bista medico, cubriendo sintomanan, consecuencianan fisico y mental, y algun recomendacion pa mantene un estilo di bida saludable.
Dra. Bustillos a concentra riba Menopausia, explicando e cambionan cu ta tuma lugá den curpa di un muhe 5 pa 10 aña prome cu Menopausia. E a pone enfasis riba e importancia di reconoce e sintomanan y tuma paso preventivo pa evita problemanan di salú cu por surgi door di cambionan hormonal.Despues di esaki, Sra. Nadine Krozendijk, un transformation coach y autora di e buki recientemente lansa “From Perimenopause to Menopause: How to Love Your Womb,” a comparti su experiencia personal. Su testimonio inspirador a motiva e asistente pa mira e transicion di Menopausia cu mas confiansa y busca un balans fisico y emocional.
E siguiente presentacion a wordo duna pa Sra. Denisse Arends, un nutricionista cu un Master of Science den Clinical Health Nutrition, y experiencia amplio den maneho di malesanan crónico. E a enfatisá e importancia di un alimentación saludable y consciente, indicando cu un dieta “anti-inflamatorio” por yuda alivia sintomanan di Menopausia y preveni efectonan negativo pa salú despues di Menopausia.
Pa caba e anochi, Sra. Sofie Slegers y Sra. Irene van Dalfsen di Qi Gong Aruba a presenta un demostracion di tecnicanan di respiracion y masaje corporal. Esaki ta practicanan cu muhenan a uza durante milenionan pa restablecé balans den curpa y combati sintomanan di Menopausia. Sra. Slegers ta un terapista certificá di Qi Gong, un instructor di Tai Chi, y un Energy Healing Facilitator.
Women’s Club of Aruba ta expresa su gradicimiento profundo na tur e presentadornan, participantenan y miembronan di WCA cu a coopera pa logra un anochi educativo y exitoso. Cu iniciativa manera esaki, WCA ta sigui cumpiendo su mision pa promové bienestar, crecimiento personal y empowerment di hende muhe den comunidad Arubiano.