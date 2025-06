Recientemente, e Comision di Historia di Women’s Club of Aruba (WCA) a organisa un Mini Expo pa honra nos Miembronan Honorario, bayendo bek na 1945, como parti di e di 90 aniversario di club. Nos Miembro Honorario actual, Sra. Hanneke Boekhoudt-Koetse esposa di Gobernador Sr. Alfonso Boekhoudt a atende hunto cu Sra. Maria Auxiliadora (Dora) Koolman-Croes, esposa di ex – Gobernador Sr. Olindo Koolman, y Sra. Clarette Refunjol-Lopez, esposa di ex – Gobernador Sr. Fredis Refunjol.

A atende tambe varios di nos ex-presidentenan, miembronan di directiva y miembronan di e Comision di Historia.

Tabata un atardi ameno cu a ser teni na Biblioteca Nacional Aruba – Arubiana Departamento di Coleccion Nacional, Special y Digital. Nos ta gradici Zetsia Ponson, directora Astrid Britten y directiva pa a haci esaki posibel. Tambe miembronan por a hanja un rondleiding den e sección special aki pa por wak e historia di WCA cu tin na BNA.

Chairman di e Comision di Historia di WCA, Omaira Silva, ta extende su gratitud na tur esnan cu a atende y a contribui na e evento memorabel aki.