Women’s Club of Aruba (WCA) ta organisa su evento principal pa recauda fondo titula, “Blooming Bingo” y ta tuma luga diasabra 4 di october 2025 pa 7’or di anochi. E proyecto di Dress a Child ta e proyecto di mas importante y ta alabes e Signature Project di WCA. E ta un proyecto dedica cu hopi amor na nos muchanan. Originalmente, WCA a cuminsa cu e bunita proyecto aki na 1997 y e meta ta pa bisti muchanan di menos recurso pa temporada di Pasco y fin di aña.

Carchi di Bingo ta obtenibel pa solamente Fls. 10,00 na puntonan di benta autorisa y tambe cerca cada miembro di club. Participantenan lo tin chens pa gana premionan cash, incluyendo un full card di Fls. 3.000,00 y un ticket di ida y buelta cu KLM Royal Dutch Airlines.

Lo transmiti e evento via di Bingo Aruba bibo na television, Facebook y radio, pa asina tur hende por participa y contribui na e gran meta aki. Si un compania ta desea di bira sponsor, ta posibel pa pasa nan anuncio dia di e evento mes.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Women’s Club of Aruba via tel. 733-2020 of via

e-mail: [email protected]