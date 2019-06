Women’s Club of Aruba cu actividad di conscientisacion di cancer di pecho

Dia 15 di juni y dia 22 di juni proximo, Women’s Club of Aruba lo tene 2 actividad, unda ta invita tanto hende homber como muhe, pa tene parti na e actividad aki. Sra. Marylou de Windt, miembro di Women’s Club of Aruba ta amplia.

Ta hopi importante pa conscientisa e pueblo di Aruba, tocante e importancia pa bo mes siña sanima bo mes. T’asina cu mayoria di bes ta bisa cu ora ta para bou douche, por fula parti di bo pecho. Kisas e ora ey no ta sinti nada. Durante e actividad aki lo siña diferente manera con pa samina bo pecho. Tambe lo tin colaboracion di e fundacionnan cu tin relacion cu e samina e pecho cu ta Mary Joan Foundation, BOB (Bevolkings Onderzoek Borstkanker), Mama Polie, KWF (Koninging Wilhelmina Fonds) y Dokternan di Cas.

Es decir cu lo tin suficiente profesional presente cu lo siñabo con pa samina bo pecho> Naturalmente e ta un proyecto di Women’s Club of Aruba, pero e no por carga e proyecto su so. Nan ta contento di ricibi colaboracion y cooperacion di IMSAN, di dr. Horacio Oduber Hospital, di tur e fundacionnan ya menciona y di tur e dokternan di HAVA.

Tin hopi malesa cu anteriormente tabata pensa cu tabata di hendeann di cierto edad, por wak cu aworaki cu esey ya no ta e caso mas. Ta hopi importante pa mas trempan cuminsa cu cualke sanimacion ta mas miho. Tin casonan cu hende muhe cu na edad di 30 aña bay ariba a wordo confronta cu cancer na pecho. Loke kier trece dilanti ta cu e no ta algo di hende muhe so, sa tin casonan di hende homber cu ta wordo detecta cu cancer di pecho. No ta e grandura di e pecho, ta locual ta sosode paden di bo curpa, esey ta determina si bo ta carga e cancer si of no. Te asina leu, Sra. Marylou de Windt, di Women’s Club of Aruba.

