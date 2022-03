Despues di un periodo cu mester a cuida pa motibo di e pandemia, Women’s Club of Aruba (WCA) tabata tin e oportunidad atrobe pa instala miembronan nobo. Asina a pasa cu durante reunion general di miembrecia dia 12 di maart ultimo, WCA a instala cinco miembro nobo. E miembronan nobo ta manera ta sigui: Emily Perret Gentil, Charissa Werleman, Rishella Geerman, Neline Brouwers y Mary Taylor.

Ex-presidente, Vivian Storm, kende a fungi como oficial di instalacion, a haci entrega di un pakete cu ta inclui nos constitucion, statuto, directorio anual y boletin mensual, mientras cu presidente Norma Brinkenberg a haci damanan aki miembro oficial, ora el a pin nan cu e broche di WCA. Despues cu cada miembro nobo a haya nan bouquet di flor como aprecio di bonbini fo’i man di vice-presidente Ursly Silberie, tur presente por a sigui disfruta di e platonan crioyo cu The Old Cunucu House a ofrece e dia ey.

Como e tema tabata celebracion di nos Himno y Bandera, Robert Thiel a sa di deleita tur presente cu su musica y canto na Papiamento dedica na nos patria stima.

Angele Geerman, chairman di comision di Program y Jessica Molina, chairman di comision di Grupo di Estudio, a bin riba e idea pa organisa benta di cos dushi tipico pa e ocasion aki, pa asina yuda recauda fondo pa nos uza pa proyecto pa comunidad.

Di e forma aki, directiva y miembrecia di WCA a duna un caluroso bonbini na e cinco miembronan nobo.

Fotonan pa cortesia di Emperatriz Perdomo

Comments

comments