Women’s Club of Aruba a honra e miho graduadonan di Aruba

Riba diadomingo dia 9 di juli den e Ballroom di Alhambra, e “Student Awards Committee” di Women’s Club of Aruba (WCA) a organiza un anochi especial pa honra e miho graduadonan pa aña escolar 2016-2017.

E dia tan spera aki ta hopi importante pa e graduadonan, ya cu nan ta wordo honra pa a traha duro cu hopi esfuerzo y dedicacion na nan estudio.

E graduadonan cu a ser honra ta: Sirla C.M. Brete (IPA), Maura Samara Baroud (ISA), Endino Gieske (HAVO), Roderick G. Tapia Barroso (VWO), Dulce Maria Hondong Ortega (EPI Salubridad y Servicio), Raycheline Maria (EPI Economia), Eleomar C. Mateo (EPI Ciencia y Tecnologia), Lizabeth E. Perez (EPI Turismo y Hospitalidad), Andrea Sousa di La Salle College (MAVO 6 vak), Laura F. Romero Araujo di Abraham de Veer School (MAVO 7 vak), Angela Natalia Lopez Cortes (EPB Oranjestad Doorstroom), Justin Anthony Franca (EPB Oranjestad Uitstroom), Valentina Londono (EPB Oranjestad Arbeidsmarkt), Byron V.A. Lesire (Scol Practico pa Ofishi- Sta Cruz), Mei Yuk Wu (Avond HAVO ) , Estrella A. Handels (Avond MAVO)y Calix Arnold Ashby (OAA Beroepsonderwijs).

Tabata presente durante e anochi aki como invitadonan especial e Directora di Departamento di Enseñansa, Sra Annemarie Proveyer- de Groot, Inspector di Enseñansa General Sr. John Hessen y su señora y Sr. Armin Solognier, representante di e sponsor principal di e anochi, Caribbean Mercantile Bank.

Despues di e introduccion di e maestro di ceremonia, Sra Bernadette Schouten, a hiba palabra e Chairman di e “Student Awards Committee”, Srta Erika Chemaly y Presidente di Women’s Club of Aruba, Sra Benita Esguerra, tur cu palabranan di elogio y reconocimiento pa nos graduadonan.

Cada graduado a ser yama dilanti y a recibi un plakaat y diferente regalonan cortesia di Caribbean Mercantile Bank y di e siguiente sponsornan:

De Wit & Van Dorp, Re-Skin, El Gaucho Restaurant, Pure Body, Loly’s Beautyshop, Smith & Dorlas, Knipoog, Rage Silver, Lucor Jewelers, The Palm Tours, Win Me, Wine & Dine/Moomba, G Gifts, Maggy’s, Friends of God Bookstore, Shivas ,Trash by Ronchi, Driftwood Restaurant, Marietta’s Unisex Beauty Shop y Super Shopping.

Women’s Club ta gradici Srta. Rosetty Eleonora di Perfect Team Events pa e precioso decoracion, Sr. Randy Alejo di Metropolis Disco pa e musica durante e evento y Sra. Emperatriz Perdomo, cu a tuma na su encargo e sacamento di portret durante e anochi.

Comision di Student Awards di WCA ta hopi agradecido pa e cooperacion di tur e scolnan ariba menciona y muy en especial na Caribbean Mercantile Bank pa ta e sponsor principal di e anochi special aki.

Di parti di Women’s Club nos ta manda felicitación pa tur studiante cu a pasa un of otro examen cu exito.