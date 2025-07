Women’s Club of Aruba (WCA) ta honra e miho graduadonan di tur tipo di scol secundario desde aña 1940. Asina diadomingo dia 13 di juli, e ceremonia a tuma luga na La Cabana Beach Resort Ballroom, cu presencia di su Excelencia Gobernador Alfonso Boekhoudt y distinguida esposa Hanneke Boekhoudt-Koetse, kende ta miembro honorario di WCA. E evento a conta tambe cu presencia di Minister di Enseñansa, Sra. mr. Gerlien Croes y invitado, Sra. Mia Lagare, ESG and Sponsorship Relations Officer di Caribbean Mercantile Bank of Aruba, sponsor principal di e evento y invitado. MC pa e evento aki tabata Sra. Nurianne Vd Griend-Arias.

WCA a invita e graduadonan pa un atardi special, pa ricibi un reconocemento como e miho graduadonan di e diferente tipo di scolnan. Presidente di WCA, Sra. Reina Geerman, hunto cu Sra. Hanneke Boekhoudt y Sra. Mia Lagare, ta esnan cu a haci entrega di nos “Shoco Award” y tur otro premio.

Esnan cu a ricibi honor tabata:

VWO (Colegio Arubano): Winston de Greef; HAVO (Colegio Nigel Matthew): Kaysia Patrick; International School of Aruba: BilliBop Peters; EduCampus: Kathleen Daliva; IBERO American High School: Juan Pablo Salinas Felice; MAVO / 7 vak (Filomena College): Angel Robles Henao; MAVO / 6 vak (La Salle College): Fabian Lücker; EPI Unit Economia / Financiële Administratie : Izayr Tromp; EPI Unit Economia / Business Administration & Control Specialist: Monique Maduro; EPI Unit Salubridad & Servicio / Sociaal Pedagogisch Werker: Richella Petronia; EPI Unit Salubridad & Servicio / Verzorgende IG: Jaydah Laclé; EPI Unit Ciencia & Tecnologia / Elektrotechniek: Antoine Roos; EPI Unit Ciencia & Tecnologia / IT Systems and Devices: Emerson Navarro Valbuena; EPI Unit Hospitalidad &Turismo / Hotel & Restaurant Management: Jairienne Werleman; EPI Unit Hospitalidad &Turismo / Supervisor Travel & Hospitality: Justin Muyden; EPB San Nicolas Niveau Doorstroom: Nathan Figaroa; EPB Oranjestad Niveau Arbeidsmarkt: Victor Gedler Maldonado; EPB Oranjestad ABO-Opleiding: Tarick Statia; Divisie Politie Opleiding & Ontwikkeling: Alvin Maduro; Avond HAVO/ VWO Aruba-VWO: Kayla Wever; Avond HAVO/ VWO Aruba-HAVO: Lawrence Quandt; Avond MAVO Aruba (7 vak): Xandrick Croes; Avond MAVO Aruba (6 vak): Deborah Koolman; Openbaar Avond Beroepsonderwijs Aruba / Monteur Elektrotechnische Installaties: Estefano Croes.

E invitado special p’e anochi aki tabata Sra.Zetsia Ponson, miho graduado HAVO na aña 2007 y actualmente e Information Specialist di Biblioteca Nacional Aruba, Encarga cu e Departmento Arubiana / Caribiana.

Sra. Ponson a dirigi su mes na e miho graduadonan, dunando un testimonio di su experencianan y dunando consehonan valioso na nos graduadonan. No perde di bista bo meta, semper persevera y e caminda tambe lo duna bo hopi conocemento. El a caba cu un frase di Paolo Coelho su buki “ The Alchemist”:

“Life’s purpose is not just about reaching a destination, but about the lessons learned and transformations experienced along the way”.

Izayr Tromp, un miho graduado di EPI a lesa e poema dedica na tur e graduadonan: titula ”Don’t Ever Stop Dreaming your Dreams” di e poeta Laine Parsons .

Nos di WCA ta gradici e directiva di tur scol secundario pa a facilita nos di WCA cu tur informacion necesario pa traha e lista di e miho graduadonan y tur mayor of familiar pa apoya nan yiu.

Nos ta hopi agradecido tambe na tur e comerciante- y instancianan, cu a coopera pa haci e evento aki posibel y pa duna cada graduado un regalo hunto cu su award.

Gradicimento ta bay na tur miembro cu a yuda, principalmente na e comision di Best Student Award consistiendo di chairman Monique Palm, Diomira Tromp, Mary Droogh, Marva Solagnier y Milagros Posner.

E miembronan di comision a duna tur di nan parti, pa haci e actividad aki bira asina special pa e miho graduadonan di nos pais.

Por ultimo, WCA ta felicita tur otro graduado, cu a completa su estudio cu exito!