Women’s Club of Aruba (WCA), un forsa dedica na bienestar di mucha, hende muhe y adulto mayo riba nos isla, ta contento di anuncia un donacion significante di Awg10.000 distribui den forma igual entre cuater organisacion local. E contribucion substancial aki, caminda cada organisacion a ricibi e suma di Awg 2.500 ta marca un punto importante den e celebracion di e di 90 aniversario di WCA y ta refleha e sosten increibel di nos comunidad den nos esfuerso di colecta fondo pa por duna bek na comunidad.

Despues di un revision cuidadoso di diferente proposicion di proyecto, WCA a scoge e siguiente cuater organisacionnan pa nan trabou di gran impacto:

Lean on Me Aruba Foundation: E fundacion aki ta provee sosten y cuido crucial, incluyendo un baño, paña, corta cabey di e personanan sin cas, y ta depende di donacion pa ofrece e servicionan esencial.

Mary Joan Foundation: Conoci riba nos isla. E fundacion aki ta provee cuido sicologico y fisico vital na hende muhe cu ta luchando cu cancer di pecho, funcionando como un salbabida durante momentonan difícil.

Stichting Kids Creation Center: Loke a cuminsa como un centro di cuido di dia, a evoluciona y bira un scol dedica na muchanan di cualkier background. E fundacion aki ta conoci particularmente pa su manera di acercamento inclusivo, yamando bonbini na muchanan cu mester di cuido special y educacion sin excepcion.

Youth with a Mission ABC Foundation: En general e organisacion aki ta yuda personanan den necesidad. Nan proyecto specifico, “La Sala” na San Nicolas, ta enfoca riba yuda e damanan cu ta traha den e area cu ta enfrenta desafionan unico y dificil, atendiendo luchanan hopi biaha desconoci den comunidad.

“Nos ta sumamente contento di por haci e bunita donacion aki, cu ta un resultado directo di e tremendo colaboracion di publico cu nos actividadnan pa recauda fondo,” asina Sra. Reina Geerman, presidente di WCA, a expresa. “Nos por yuda nos comunidad, specialmente caminda e necesidad ta mas grandi y nos ta masha satisfecho. Nos tin confiansa cu e fondonan aki lo yuda mehora e bida di esnan den necesidad na un forma significativo”.

E contribucionnan aki tin como meta, pa fortalece e esfuersonan di cada organisacion, permitiendo nan pa sigui cu nan trabou indispensabel den comunidad y asina provee refugio, sosten medico, educacion y asistencia general na esnan cu tin mas mester di dje.

Tocante Women’s Club of Aruba

WCA ta un organisacion di hopi aña di dedicacion pa mehora bida di mucha, hende muhe y adulto mayo pa medio di varios iniciativa di caridad y programanan di sosten comunitario rond Aruba. Celebrando 90 aña di servicio na comunidad, WCA ta sigui di ta un pilar di sosten y cambio positivo riba nos pais.