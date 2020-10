Wit Gele Kruis tambe ta atende su mes na protocolnan ora di atende cu mayor y e baby

Gino Goeloe cu ta director di Wit Gele Kruis Aruba a duna di conoce cu e COVID a cambia tur cos tanto pa nos y mundo henter unda como Wit Gele Kruis mester a pasa riba tur nos protocolnan hunto cu DVG y abase di esaki cu a keda traha a trata nos departamento di consultorio unda tur nos dokter y enfermeronan tin cu bisti e proteccionnan ora di topa cu un persona. Esaki ta pa proteha tanto e baby,mama y e personal mes, a cuminsa poco poco pa laga e mayornan bin cu un baby, pero e protocol ta prescribi cu e mama y e baby so mag di drenta e consultorio. Semper un famia tabata bin cu e baby pero awor aki ta un persona so mag di bin cu e baby pa tuma su vacuna pa asina nos zorg cu esaki bay hopi sigur. Awor aki ta trahando cu un afspraak bo no por cana yega na nos consultorio, e mayor ta wordo yama un dia prome pa informa tal ora tin e cita pa ta na tempo y bin cu e buki y asina haci anotacion.

Prome cu e mayor presenta na WGK ta puntra si e mama ta malo of no pa tin tur cos anota, pasobra un hende malo no ta permiti pa presenta na WGK y nos ta screen e mayor esun cu ta bin cu e baby. Segun e protocol cu nos tin traha cu DVG esaki ta bayendo basta bon segun Sr Gino Goeloe y unda mayornan ta contento cu e servicio y esaki ta duna nos un satisfecho cu e cos ta canando bon.

