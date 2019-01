Wit Gele Kruis ta sigui duna informacion na hoben pa evita embarazo no planea

Monique Giel di Wit Gele Kruis a mustra cu aña 2018 a sera cu un total di 72 mucha cu a haya jiu cual cifra a baha mirando cu e tabata 93 na aña 2017. Pero ora di bai bek pa wak e periodo unda aworaki ta bai traha riba dje cu ta e periodo di Carnaval baby’s esey ainda ta halto paso den tur e lunanan aki October y November ta 18 mucha cu a haya jiu compara cu e otro lunanan anterior. Pesey tambe Wit Gele Kruis tin e muchanan aki den “bestand” unda cu bo ta wak kico ta e origen of problema cu nan a jega asina leu na un embarazo no planea y durante esaki durante e periodo di Carnaval caminda alcohol y droga a hunga un rol hopi grandi caminda tabatin actonan sexual iresponsabel cu diferente partner cu ja nan no sa kende ta e tata di e baby. Esey tambe a bin padilanti dus esey tambe cu Wit Gele Kruis ta haya importante pa forma parti di e Carousel unda cu ta bai atrobe na e muchanan, e muchanan di “voort gezet onderwijs”. Monique a bisa cu e lo focus durante su charla y lo bai interact wak con nan ta pensa riba cierto situacionnan cu presenta na e momento ey. Hopi biaha e ta dificil paso ora bai bek y wak un mucha cu ta bao di influencia di droga por ehempel, e no sa kico tur el a haci y e ora con e por bisa algo over di su embarazo no planea. Dus pa e parti aki ta bai mustra e mucha con esaki por pasa a base di un video pa e muchanan wak con e cosnan ta pasa den bida real entre un pareha hoben caminda bao di influencia di alcohol nan no a usa proteccion y e mucha muhe a sali na estado pero tambe cu un malesa transmiti sexualmente. Pesey tambe Wit Gele Kruis ta hopi contento pa join e carousel hunto cu otro instancianan pasobra tur mester traha hunto riba e mesun problematica aki. Pesey tambe loke wordo presenta den su charla no ta solamente duna informacion pero tambe ta duna splicacion pa wak con e ta ora haya un baby na un edad hopi jong, con e bida ta. Con tur cos ta cambia con e dia ta bai den otro y pio ainda ora e baby nace cu un defecto fisico of despues durante su desaroyo, pa motibo di e droga usa durante e embarazo, tabatin efecto riba celebro di e baby. Lo haci uso di e famoso popchi caminda bo por wak e efecto malo cu lo por tin riba e celebro. Lo haci uso di e baby-popnan caminda nan por wak con un baby ta haci ora bo haci uso di hopi droga, con un baby ta nace ora cu e mayornan a haci uso di alcohol y tambe un baby di e “shake syndrome” pues babynan cu ta jora hopi y e mayornan ta sacudi esaki demasiado, ki efecto dañino e tin riba e baby. Dus tur e partinan aki Monique di Wit Gele Kruis lo focus riba dje durante su charlanan y tambe lo kier tende di e muchanan mes riba kico nan ta pensa riba cierto situacionnan cu presenta y con nan lo actua durante cierto situacion. Pero atrobe e parti di alcohol y droga ta keda hunga un rol hopi grandi pasobra ora nan ta bao di influencia nan no sa kico nan ta haci tampoco por haya sa si e mucha homber cu nan a drumi cune, tin un malesa. Dus pesey durante e charlanan tambe nan ta haya consehonan por ehempel no ta bisa cu nan no mester bebe, paso nan ta hacie toch, pero ora bo ta bebe wak pa bo ta keda na bo tino pa bo sa kico bo ta haci. Pasobra despues ta lamenta pero e ora ja ta hopi laat.

