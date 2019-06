Wit Gele Kruis ta pone hopi enfasis ariba control debido ora ta sufri di presion halto

E temporada di horcan ta e temporada mas calor na Aruba y Wit Gele Kruis (WGK) semper ta bisa su pashentnan pa nan bebe nan pildo na tempo. Pero Wit Gele Kruis (WGK) ta haci enfasis ariba e pashentnan pa bebe nan pildo. Ta pone hopi enfasis ariba un control debido di e presion, ora cu ta sufri di presion halto.

Sr. Gino Goeloe, director di Wit Gele Kruis (WGK) a cuminsa na bisa cu si un persona ta sufri di presion y e kier haci cierto cosnan na cas, pa por fabor no haci esaki entre 2’or y 4 or, ya cu e ta e oranan mas calor. Si por, cushina mas trempan, ya cu e calor den cushina ta pone cu e persona su presion por subi. Y e ora e pashent tin chens di haya un ataca di curason of uno celebral (stroke). Ta keda pone enfasis ariba dje.

Un pashent cu ta sufri di presion, controla esaki y wak con e ta . Esaki ta bon pa sa pa e pashent mes sa con e presion ta. Esey ta cosnan cu mester cuminsa pone mas atencion na e curpa. Y tambe e parti di come saludabel. Esey WGK ta pone hopi enfasis ariba dje.

Come saludabel kiermen no mucho vet, baha man na sucu y salo. Salo tur hende sa cu salo ta e producto cu ta hisa e presion. P’esey ora di haci compras, corda check e etiket. Hopi biaha e producto den bleki, ariba e etiket ta para cuanto sodium e tin, ya cu esaki tambe ta hisa presion. Awa ta algo cu niun hende ta gusta bebe.

Pero ta bon pa corta un lamoenchi, un appel, un apelsina, pa tira den e awa cu ta duna e awa un tiki smaak. Tambe ta bon pa bebe 7 pa 8 glas di awa pa dia, pa bo salud.

E movecion tambe, cu semper WGK ta bisa cu ta importante. Den temporada di calor, no ta bay para cushina 12 or 1or di merdia. No cana tampoco den e oranan ey. Cana mainta trempan of anochi, ta partinan hopi importante.

WGK ta contento cu ta wak hopi movecion, unda cu tur hende ta canando. Ta bon pa sigui cana, sigui move 30 minuut pa dia, 3 of 5x pa siman.

Movecion ta importante, aunke hopi hende of no gusta move, of no tin tempo pa move. Pero ta importane pa traha 1 ora pa dia pa bo mes, pa bo move. Tabata palabranan di Sr. Gino Goeloe, director di Wit Gele Kruis.

