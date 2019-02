Wit Gele Kruis ta enfatisa ariba cuido di nos muchanan durante temporada di carnaval

Temporada di carnaval ta un di e temporadanan cu mas enfasis ta pone ariba nos muchanan, pa nan cuido. Ya pa varios aña caba WIt Gele Kruis a bin ta conscientisando e comunidad cu diferente programanan na television, cu spotnan na television.

Sr. Gino Goeloe, director di Wit Gele Kruis a splica cu e cuido di mucha ta encera tambe e parti di solo, pa uza sunblock, y tambe si ta bay largo cu e mucha, vooral e paradanan, bisti e mucha paña cu e ta sinti’e confortabel. Awendia ta bende paña pa solo. Wit Gele Kruis ta recomenda mayornan pa bisti e mucha esaki.

Algo hopi importante ta alimentacion. No laga e mucha bay stoma bashi, pero alimenta e mucha bon, y prome cu sali for di cas, prome cu bay carnaval. Si e mucha su stoma ta bashi, zorg pa dun’e bon di come. Tambe wak pa tin suficiente boter di awa, ya cu e solo ta deshidratabo facilmente.

Sr. Gino Goeloe a sigui bisa cu ora di carnaval, unda cu mayornan ta bay cu baby un parada di carnaval. Y esey ta algo cu Wit Gele Kruis ta pidi pa no bay cu un baby carnaval, e baby no tinnada di haci carnaval. E zonido, e solo no ta bon pa un baby. Mayornan cu tin baby, keda cas y si e mayor kier bay carnaval toch, zorg pa tin un oppas pe, lag’e na un creche, of cerca mayornan. Si tin crechenan cu ta habri pa ca

Cuido di oido ta algo hopi importante y pa loke ta muchanan den carnaval, Wit Gele Kruis y Quota Club ta pone enfasis ariba earplugs. A pesar di tur campaña, toch ta wak muchanan sin earplugs. Mayornan haci earplugs, ya cu e zonido ta haci defecto na e mucha su orea. Y unabes e orea haya un defecto, e oido no ta bin nunca mas. Cuida e oido di e muchanan, door di uza earplugs.

Tin ley di proteccion di mucha y derecho di mucha, y tur e fundacionnan cu tin, manera Fundacion Respeta Mi, Fundacion Pa Nos Muchanan, ta haci nan best pa duna conseho na mayornan. Y Wit Gele Kruis tambe ta duna e parti aki na e mayornan. Pero ta keda na e mayor kico e ta haci cu su yiu, Pero si mester bin mas accion. Accion den e parti unda cu por tuma un medida, no drastico, pero si por duna un aviso (waarschuwing) na e mayornan, ora ta constata muchanana (baby) den solo cayente. Esey mester ta e siguiente stap cu tur e fundacionnan mester yega na dje. Fundacion Pa Nos Muchanan y Fundacion Respetami, DVG hunto cu otro partnernan, manera FADA, Wit Gele Kruis tambe ta den e Carousel cu ta bayendo e scolnan, cu ta algo di aplaudi.

Famia Planea a bin cu’n proyecto y esakinan ta cosnan grandi y bunita pa Aruba, pero ta keda na cada mayor pa ta responsabel pa nan yiu. Esey ta loke Wit Gele Kruis ta stress ariba dje, pa e mayor tuma e responsabilidad di nan yiu. E responsabilidad di un mucha ta keda den man di cada mayor, Sr. Gino Goeloe, director di Wit Gele Kruis, a termina bisando.

