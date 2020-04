Wit Gele Kruis ta bay cuminsa cu vacunacion di babynan

Entrante dialuna 4 di Mei Wit Gele Kruis lo cuminsa duna vacuna na babynan entre 0-3 luna. Esaki lo ta e promer fase pa alcansa e retraso cu tin actualmente.

E proceso di vacuná lo tuma luga den un sistema ahusta. Lo cuminsa pone vacuna so, segun e schema di vacunacion. Cada mayor lo wordo yama via telefon pa nan cita.

Tene cuenta cu e siguiente reglanan, nos NO por hasi excepcion riba e reglanan stipula:

1. Bin na e orario stipula.

2. Un mayor/ voogd so mag trese e baby. Laga nos evita aglomeracion.

3. Si tin hende malo na cas, NO bin cu e baby.

4. Bin cu e baby den su “romper”/ “body-shirt” bisti.

5. Tene cuenta cu e entrada nobo. Acudi unda e tent ta situa.

6. Wit Gele Kruis lo ta estricto tocante e reglanan di hygiene y distancia social cu a wordu stipula dor di DVG.

7. Nos ta pidi mayornan di babynan di 4 luna of mas pa please warda te ora bo wordu yama pa vacunacion otro luna.

8. Preguntanan tocante bo baby lo wordu contesta telefonicamente, esaki por entre 8-10 am. Dus preferibel NO durante di e vacunacion.

Pa cualkier pregunta por yama of preferibel whatsapp Wit Gele Kruis riba e siguiente numbernan di telefon cellular. Manera nos haya e chens nos lo contesta e whatsapp.

WGK St. Cruz y San Nicolas: tel. 5948437

WGK Dakota, Playa y Noord: tel. 5948439

Comments

comments