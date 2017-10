Wit Gele Kruis kier haci nos pueblo mas consciente den cuido di baby y grandinan

Wit Gele Kruis a wordo lanta cu e meta pa cuida nos babynan y grandinan. Lo kier sigui cu e meta aki pa haci nos pueblo consciente. Sr. Gino Goeloe, director di Wit Gele Kruis ta amplia.

Semper Wit Gele Kruis a wordo funda, pa for di ora bo wowo habri, te ora cu bo wowo cera, Wit Gele Kruis t’ey pabo. Nan tin 58 aña sirbiendo comunidad y ya caba ta preparando pa celebracion di 60 aña di Wit Gele Kruis.

Awendia tin yen cas priva, mas cu 12 cas priva na Aruba, sin conta SABA y a bin un ley na 2016 na vigor pa e casnan priva pa cuido. Sr. Goeloe tur cas di cuido priva di cuido, a haya e ley aki y tin un plataforma cu ta existi, cu ta plataforma di nos grandinan, unda cu a wordo trece padilanti, cu e ley t’ey. Pero ainda e ley no ta vigente, dus e no ta aplica e ley. Motibo ta cu nan a duna tur e casnan priva, un aña pa cumpli cu e exigencianan di e cambionan cu mester bin. E parti di siguridad, e parti di enfermeria, dus no personanan cu no enfermero di profesion, traha cu nos grandinan.

Si tur cos bay bon, na 2018, e ley aki, cu Directie Volksgezondheid pro bay na tur e casnan priva aki, y haci nan control. Esaki ya caba ta andando. Pa loke ta e hobennan, lo mester bay focus un poco mas ariba esey. Si ta papia di mamanan soltera, na 2016 tabata tin 94 caso y e aña aki, te awo ta mustra cu ta menos, ya cu tin 60 mama hoben soltera registra. E prognosis ta mustra cu e ta bira menos di 94 pa otro aña, pero segun Sr. Goeloe, toch e ta keda halto.

E casonan di mamanan hoben a baha for di 150 caso, te na 60 cual ta e caso actualmente. Pero tambe mester bin un educacion di parti di mayornan y tambe di parti di Wit Gele Kruis, unda cu lo bin cu programanan educativo. E ta bayendo den bon caminda. Mester keda educa e muchanan, nos grandinan pa biba un bida saludabel. Y e muchanan tambe mester bin cu mas programa den e caso aki, e scolnan. Y Wit Gele Kruis hunto cu SKOA a bin cu e programa, BIBA AMOR, unda ta siña e mucha den 5 y 6e klas pa cuida su curpa. Dus e parti di higiena y tambe e parti unda bo mester sa e diferencia ora e mucha homber ta acerca e mucha muhe y unda cu e parti ey, ta haci e mucha muhe fuerte pa e por bisa no. E ta conta tambe pa e mucha homber. P’esey tin programanan cu a cuminsa cun’e na 2013 y 2014. E ta na 12 scol di SKOA. Plan ta pa e ta obtenibel na tur scol di SKOA. Pero mester sigui traha ariba mas programa, ariba tur cos cu tin eyfo, cu ta un problema, ta gara esaki cu dos man pa combati e problema y haci’e menos. P’esey Wit Gele Kruis a wordo funda tambe.