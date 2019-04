Wit Gele Kruis cu recomendacionnan pa cu Semana Santa

E parti di campamento ta algo di famia, di amistad, cu ta algo bunita. Tin hopi movecion banda di beachnan. Pero tameb Wit Gele Kruis ta bay duna par di tips pa e dianan aki.

Sr. Gino Goeleo, director di Wit Gele Kruis ta amplia.

Ta conseha tur hende pa no bay cu baby lama, ya cu nan no tin nada di bay haci lama. Preferiblemente keda cas cu e babynan. Muchanan si, preferiblemente di 4 aña bay ariba. Muchanan bou di 4 aña ta hopi weguero. Si bay cu nan lama, corda uza sunblock, un petchi pa e muchanan pa protehanan di e solo. Si por, un bril di solo. Pasobra cu e solo y e santo blanco, ta algo cu ta pika wowo. Esaki ta conta tambe pa hendenan grandi.

Muchanan mester tin bista ariba nan. Hopi biaha den famia, ta pasa dushi y den un frega di wowo, e mucha ta bay. Y un mucha chikito sigur ta core bay pa e lama of pool. Bistinan ‘zwembandjes’, cu si e cay den awa mes, e por drief den awa. Pero Wit Gele Kruis semper ta bisa “mayornan, wowo ariba yiunan”. Pero tambe e bebemento di awa. Banda di lama, bo ta hay hopi sed, pero ta duna muchanan bebida cu hopi sucu. Combina esaki cu awa enbes di softdrink of juice. Duné awa ya cu mas refresco bo bebe, mas sed bo ta haya. Den e caso aki, bo ta keda den un circulo vicioso.

Sr. Goeloe a sigui bisa cu nan ta focus ariba e solo, e sunblock. Ta pidi mayornan pa bisti e muchanan paña special, contra solo. Pañanan cu manga largo. Y tambe, si tin algo cu por bisti na e pia. Hopi biaha e solo ta cayente, y si cana pia abao, p’esey bisti slof y/o sapato special cu ta bende tur caminda.

Pero corda bon, no sinta den solo, pero mas den sombra. Si kier landa, landa mainta trempan te bandi 9 or pa 10 or. Ya banda di 11 or pa 3 or, e solo ta hopi cayente y den e caso aki, pa cuida di e solo. Mayoria di nos grandinan, ta sufri di presion halto. Y lo no kier pasa un Semana Santa den hospital.

Pa loke ta cuminda, mester controla tur e standnan. Esey sigur mester tuma luga. Y tambe mayornan sa con pa prepara cuminda y ora ta bay cu cuminda frieu, mester pone den icejug. No laga cuminda frieu para p’afo, pa e no bomba, evita ‘voedselvergiftiging’. Si ta bay cu pan, preferibel pan bruin, y tambe, loke a ripara hopi ta cu tin campamento bandi beach y bandi hotelnan. Y atrobe, e enfasis ariba e muchanan chikito, pa nan no cay den pool. Den pasado cosnan a pasa, cu consecuencianan grandi pa un y tur, segun Sr. Gino Goeloe, director di Wit Gele Kruis.

