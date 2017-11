Wit Gele Kruis cu estudio na nivel di HBO pa enfermeranan cu ta traha cu mucha

Wit GeleKruis ta bay cuminsa un module cu Hulanda pa profesionalisa e enfermeranan riba e area di mucha. Gino Goeloe di WGK durante e conferencia di prensa a splica riba e monitoreo di muchanan te cu 5 aña.

Rino Amsterdam ta un instituto profesional di Hulanda cu ta hopi envolvi tambe pa e preparacion di e enfermeranan cu ta traha cu mucha. Na Maart e aña aki a nan a cuminsa cu’n estudio dirigi ariba e observacion di e baby te 3 pa 4 aña. Y nan ta bay un tiki mas leu, te cu 5 tambe. Nan a ripara cu nan mester di guia profesional den esaki. Nan a acerca Sr. Lupina Croes pa busca un instituto cu lo yuda coleganan di WGK profesionalisa y duna oportunidad na otro coleganan cu ta traha cu mucha.

Mas aleu Sr. Goeloe a sigui bisa cu module a cuminsa cu no solamente coleganan di Aruba, pero tambe di Corsou, Bonaire y tambe tin uno di Saba. E estudio ta na nivel di HBO y ta academiconan so por tuma parti na e curso aki. Como director, Sr. Goeloe ta hopi contento cu e estudio aki, ya cu e ta algo cu mester di dje, pa guia e enfermeranan pero tambe esunnan cu ta traha cu mucha, den e caso manera JGZ, tin dr. Van Heynigen cu tambe ta forma parti di e estudio aki. Na luna di november nan lo bay sigui cu e estudio aki, unda cu RINO lo bin pa duna cuater dia di curso. E estudio aki lo caba te aki 3 aña, na 2019 unda tur participante lo haya un diploma reconoci y acredita door di Rino Amsterdam.

Na WGK nan ta concentra di 0 pa 5 aña. Den e caso aki ta wordo guia den opleiding pa observa e baby, e mayor. Pero loke a ripara ta cu aki na Aruba, pero tambe rond mundo, tin mas tactica pa observa mas diep. Eynan RINO a cay aden, unda cu ta guia WGK pa wak mas aleu cu solamente cierto observacionnan y unda cu por guia e mayornan miho. Esaki kiermen cu ta observa cierto relacion entre mayor cu yiu y tin sorto di observacion cu por ta abo como profesional ta bisa cu esaki ta normal of e no ta normal. Den e caso aki, aki ta unda cu RINO ta cay aden y ta ilustra cu normal cu e abnormal y unda cu abo como un profesional mester bay duna guia mas aleu. Sr. Goeloe a sigui bisa cu e opleiding aki na Hulanda tambe nan ta dun’e, pero na Inglatera, nan a haci’e parti di nan beleid di nan pais. Nan a pone den e plan di gobernacion.

Tur parti na Inglatera, tur instancia cu ta deal cu mucha di 0 pa 5 aña, mester tin e opleiding aki den nan instituto, of den nan consultorio den e caso di WGK. Ta algo cu na Hulanda mes no tin’e ainda. Inglatera si a tuma e plan aki hopi na serio. A bisa cu e cos aki no por lag’e asina aki y ta pone den e curriculum di e pais Inglatera, pa tur hende guia e mayornan den e mesun manera y den e caso aki, si constata cu cosnan no ta bay bon, tambe e guia t’ey pa mehora esey.

Por ultimo, Sr. Gino Goeloe, director di WGK a bisa cu ta importante pa menciona cu e opleiding di Infant Mental Health, ta unda, cu ta cuminsa hopi riba 0 pa 3 aña cual ta e fundeshi di e mucha. Hopi biaha ta haya problemanan cu ta bin despues di 3 aña of 5 aña, pero e base ta 0 pa 3 aña. Eynan tin cu bay concentra mas. Esey ta e opleiding di RINO. Ta bay concentra mas riba e fundeshi di e mucha ey.