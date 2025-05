Recientemente e team di Wings of Hope (WoH) di Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a partner cu Colegio Santa Filomena na San Nicolas como parti di Aruba DOET 2025 riba diabierna 16 di mei 2025.

Aruba DOET ta e evento anual di boluntario mas grandi na Aruba. Tur aña, Wings of Hope ta participa na Aruba DOET y ta scoge un proyecto basa riba e Metanan di Desaroyo Sostenibel (SDGs) di Nacionnan Uni, e metanan di AAA y e contribucion y impacto riba e comunidad di Aruba.

E aña aki WoH a scoge e renobacion di e speeltuin pa mucha na Colegio Santa Filomena na San Nicolas y a participa cu un total di 12 boluntario. Despues di a bishita e speeltuin, a bira mas cu cla pa e team di WoH cu e tabata un oportunidad pa haci un impacto hopi mas grandi pa e scol. Wings of Hope di AAA a acerca Arubaanse Wegenbouw Maatschappij (AWM) cu lo haci limpiesa y lo renoba e speeltuin y tambe lo instala ekipo nobo, espacio pa sombra y hekwerk di speeltuin pa sigura cu muchanan por hunga sigur den e area.

Sherwin Williams (SW) a haci donacion di verf pa asina por verf henter e fachada di scol, banki y e palonan, pa asina e scol por tin un aspecto fresco, colorido y agradabel. Wings of Hope di AAA y e boluntarionan di Colegio Santa Filomena adicionalmente a pinta un fietspad riba e speeltuin principal di e scol pa curasha e muchanan di scol pa core nan bicicleta pero tambe pa siña nan e reglanan di trafico mientras ta haci esaki. Adicionalmente, AAA a haci donacion di diferente ekipo deportivo pa promove actividad fisico di e studiantenan durante pauze.

E team di AAA Wings of Hope ta gradici cada boluntario, partner y Colegio Santa Filomena pa e oportunidad di duna bek na un manera cu sigur lo beneficia e desaroyo, educacion y diversion di e muchanan di scol.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

