Recientemente e team di Wings of Hope (WOH) cu ta forma parti di Aruba Airport Authority N.V. a organisa e di dos AUA Airport Runway Run riba diadomingo 17 di maart 2024, caminda un total di 125 coredo a duna bek na comunidad di un manera inolvidabel.

Den presencia di tur coredo y boluntario, e team di Wings of Hope simbolicamente a haci un donacion di 7.500 florin pa dos fundacion, esta Trampolin pa Trabao y Funari. Trampolin pa Trabou su meta ta pa haya un trabou pa esnan di 17 aña bay ariba y cu tin un limitacion, door di ofrece nan un capacitacion laboral y “match” nan cliente cu e dunadonan di trabou local cu miho ta complementa nan potencial. Funari ta enfoca riba e integracion social di e personanan cu un limitacion fisico den sociedad pa medio di mantene nan curpa y mente activo.

Pa e di dos edicion di AUA Airport Runway Run, tur 125 coredo a core un poco mas cu 5K cuminsando desde Runway 11 pa Runway 29 y djey bek pa Runway 11 pa asina yega final. Tur coredo a ricibi diferente gadgets di AUA manera Safety Vest y un Hydration Belt Waist Bag pa haci uzo di dje durante e coremento. Pa finalisa cu e evento, a warda tur coredo na e final cu bebida pa refresca incluyendo coco cu e logo nobo di Wings of Hope. A rifa un total di 32 premio entre e participantenan, e premionan tabata inclui producto electronico, material pa haci deporte, voucher pa salud y bienestar, voucher pa biahe y voucher pa haci trabou den hardin y mucho mas.

Pa honra Wings of Hope su esfuersonan pa ehecuta e proyectonan social cu tin un impacto positivo pa comunidad di Aruba, Wings of Hope a lansa su logo nobo cu ta nifica resilencia, compasion y progreso. Di e manera aki ta demostra un promesa pa construi un miho futuro, caminda cada persona tin acceso na cuminda, educacion y oportunidad pa crece guia pa e Sustainable Development Goals di Nacionnan Uni. Wings of Hope lo sigui curasha e comunidadnan y inspira e futuro generacionnan.

AAA y WoH ta sumamente agradecido cu tur voluntario, coredo, organisacion y e demas gruponan cu a participa den e di dos edicion di AUA Airport Runway Run p’asina haci e actividad aki uno exitoso y inolvidabel.