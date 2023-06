Aruba Airport Authority (AAA) hunto cu Wings of Hope (WoH) a organisa e prome “AUA Airport Runway Run 2023” cu a tuma luga riba diadomingo dia 18 di juni 2023. Durante e AUA Airport Runway Run 2023 un total di 100 hende a celebra e 100 añanan di aviacion na Aruba. Door di haci esaki hunto a duna bek na comunidad.

Den presencia di Minister Ursell Arends y CEO di AAA, Joost Meijs, un total di 100 coredo a experencia e emocion di core riba e pista di aeropuerto durante e prome AUA Airport Runway Run 2023. A core un poco mas di 5KM desde e pista 11 te cu e pista 29 y djey bay bek na pista 11.

Como parti di e eventonan di celebracion pa cu e conmemoracion di e 100 aña di aviacion na Aruba, e team di WoH di AAA asisti pa e team di Branding & Marketing di AAA, a organisa e evento special aki. WoH su enfoke ta pa ehecuta evento socialmente responsabel cu United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) como nan guia principal pa contribui na bienestar, desaroyo y sostenibilidad pa comunidad di Aruba.

Pa medio di e prome AUA Airport Runway Run 2023 a recauda fondo pa Stichting Kinderhuis Imeldahof y Luna Foundation. E empleadonan di AAA a scoge e fundacionnan aki a traves di un encuesta.

Stichting Kinderhuis Imeldahof ta un centro infantil cu ta yuda e muchanan cu un hogar temporal y alabes ta duna orientacion na e muchanan cu pa un motibo of otro no por keda den nan propio hogar. Den mayoria di caso, esaki ta sosode te na momento cu logra haya un hogar cerca nan mesun famia of un famia di criansa. E muchanan cu tin problema emocional y problema di comportacion specifico ta ricibi guia for di un profesional. Stichting Kinderhuis Imeldahof ta ofrece un programa cu ta inclui actividad di grupo, actividad manera les di ballet, les di muziek, taekwondo, arte y crafts.

Luna Foundation, nombra na honor di Luna cu tabata e prome cacho den historia di Aruba cu nan a saca for di un hogar abusivo, ta enfoca den busca un hogar pa e cachonan cu tin malesa, cu ta abusa y bieu. Ta busca hogar te ora nan ta suficientemente fuerte pa cuida di nan mes. Luna Foundation ta conta cu sosten di boluntarionan pa tur dia subi caya y duna e cachonan di caya cuminda. Nan ta traha hunto cu e comunidadnan local pa educa nan tocante e importancia di sterilisa, castra y siña e siguiente generacion pa trata bestia di un manera husto cu compasion y amor.

Tur coredo a ricibi gadgets, safety vest y hydration belt waist bags cu nan a uza durante nan coremento riba pista. Despues di yega e meta final, tur coredo a haya un medaya special como recuerdo y tambe a disfruta di fruta y coco cu e logo di WoH y 100 Years of Aviation. Cu masha orguyo y den presencia di tur e participantenan, e team di WoH di AAA, a entrega un donacion di 7.500 florin na cada fundacion. Pa finalisa e evento a rifa un total di 34 premio entre e participantenan, entre e premionan tabatin aparato electronico, articulo deportivo, vouchers, voucher di biahe, voucher di self-care y gardening vouchers pa menciona algun.

Aruba Airport Authority hunto cu Wings of Hope ta sumamente agradecido cu tur boluntario, coredo, organisacion y tur grupo di servicio cu a participa den e AUA Airport Runway Run 2023 y hacie uno inolvidabel y exitoso. AAA y e team di WoH ta spera di por sigui contribui cu e proyectonan cu ta crea un miho futuro pa e comunidad di Aruba.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan u AUA Airport ta sirbi 76% ta for di Merca y Canada, 13% for di Latino America, 6% for di Europa y 5% for di Antia Hulandes te cu mei 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA airport su aspirashon ta pa bira un di e airportnan den region Latino Americano & Caribense mas Sostenibel, Sigur y A prueba di Futuro, brindando un luga di trabou confiabel, facilidadnan di airport moderno y un servicio excellente cu ta refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport y dor di bishita www.airportaruba.com y connecta cu AUA airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.