Recientemente e team di Wings of Hope (WoH) di Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a organisa e di 3 AUA Airport Runway Run riba diadomingo 18 di mei 2025, caminda un total di 150 coredo tabatin e oportunidad di experencia un evento unico mientras ta duna bek na comunidad.

Den presencia di Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia, tur coredo y bountario e team di AAA Wings of Hope simbolicamente a haci entrega di un bunita donacion di 10.000,00 florin cada un na 2 fundacion entre otro Fundacion Autismo Aruba (FAA) y Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan.

Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia, FAA y Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan tabata presente pa e start call oficial di e di 3 AUA Airport Runway Run. Tur 150 coredo a core un poco mas di 5KM cuminsando for di Runway 11 pa Runway 29 y bek rumbo Runway 11 pa yega na e meta. E coredonan por a presencia un salida di solo magnifico durante nan careda. Pa termina e evento, a yama tur coredo bonbini na e punto di encuentro cu batido traha fresco y fruta. A rifa un total di 20 premio entre e participantenan y tur premio tabata relaciona cu salud y bienestar.

Demostrando un promesa pa contrui na un miho mañan, Wings of Hope lo sigui ehecuta proyectonan socialmente responsabel y impactante uzando e Metanan di Desaroyo Sostenibel di Nacionnan Uni como guia. Wings of Hope ta spera di curasha otro companianan y organisacionnan pa tambe sigui duna bek na comunidad pa medio di colaboracion.

AAA y WoH ta inmensamente agradecido pa tur boluntario, coredo, organisacion y otro gruponan di servicio cu a participa na e di 3 AUA Airport Runway Run pa haci esaki uno inolvidabel y exitoso.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.