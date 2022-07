Aruba Airport Authority N.V. (AAA) su Air Service Development Manager, Sra. Jo-Anne Meaux-Arends a wordo invita door di aerolinea Wingo pa ta presente na Medellin pa un anuncio excitante unda e aerolinea partner a anuncia cu lo agrega 2 servicio directo nobo, banda di nan servicionan existente entre Bogota, Colombia y Aruba.

Club Union na San Fernando Plaza (El Poblado) tabata e sitio scohi pa haci e anuncio aki den presencia di Medellin su Hunta di Turismo y representantenan di e gobierno di Antioquia como tambe prensa Colombiano. Presente na e press conference tabata Medellin su Secretario di Desaroyo Economico Sr. Alejandro Arias, e CEO di Aeropuerto di Medellin Sr. Fredy Jaramillo, Wingo su General Manager Sr. Jorge Jimenez, Sra. Miriam Dabian, ATA su Directora General pa Latinoamerica y Sr. Jordan Schlipken Croes, Business Development Manager Aruba Tourism Authority Latinoamerica.

E 2 servicionan directo semanal pa/for di Medellin – Aruba lo wordo brinda riba diaranson y diasabra abordo di nan avion B737-800 cu e capacidad di 189 asiento.

Riba diaranson e buelo lo sali for di Medellin 2:18 PM. E buelo di regreso lo sali for di Aruba 5:56 PM.

Riba diasabra e buelo lo sali for di Medellin 10:08 AM, yegando Aruba 1:08 PM. E buelo di regreso lo sali for di Aruba 1:46 PM y yega Medellin 2:30 PM.

Esaki ta traduci den aproximadamente 3,000 asiento adicional pa/for di Aruba. Cu e servicio adicional desde prome di Oktober, 2022, Wingo lo opera en total 5 buelo semanal for di Colombia: 3 for di Bogota y 2 for di Medellin.

Actualmente e ruta directo pa Medellin ta wordo ofreci solamente door di Sarpa Airlines, cu 3 buelo semanal. Esaki ta nifica cu Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA Airport) lo tin 5 buelo semanal nonstop pa/for di Medellin desde prome di Oktober, 2022.

“Wingo a cuminsa bula pa Aruba bek na December 2016 como e prome Low-Cost Carrier pa sirbi Aruba for di Colombia. Brindando mercadonan local y di placer prijsnan abou, bon ambiente y hopi flexibilidad. Nos ta encanta mira con e mundo di aviacion ta trese hende, cultura y negoshinan hunto. Nos ta felicita Wingo como un partner importante y valioso y di awo caba nos ta ansioso pa dia prome di Oktober pa den un forma festivo, nos yama e buelo inaugural bonbini na AUA Airport,” asina Sra. Jo-Anne Meaux-Arends, AAA su Air Service Development Manager a expresa.