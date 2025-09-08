Wingo a confirma su compromiso cu e mercado di Aruba y ta mustra su gran satisfaccion cu e resultado di su operacionnan riba nos isla. Eduardo Lombana, CEO di Wingo na Colombia y representante di COPA Holding, cual ta e compania doño di Wingo, a sigura cu nan relacion cu Aruba a bira un di nan “proyectonan di mas largo plaso” y ta un “modelo pa sigui” den desaroyo turistico.
E delegacion consistiendo di Minister di Turismo, Labor y Transporte, mr. Wendrick Cicilia, Philippe La Reine Chief of Staff, Ronella Croes CEO di A.T.A., Sanju Luidens-Daryanani CMO, Jordan Schlipken-Croes Director Latino America y Jo-Anne Arends Aviation Business Development Executive di AAA, a bishita tur partner di Aruba, manera aerolineanan, Embahada di Reino Hulandes na Colombia, Departamento di Aviacion Civil y asina por sigui menciona.
Eduardo Lombana a splica cu nan a traha sistematicamente pa crece nan trafico y cu awo nan ta biahando pa Aruba for di tres ciudad importante di Colombia, esta Bogotá, Medellín y Cali. E meta principal ta pa sigui amplia e conexion aki. A resalta cu Aruba ta un partner consistente y cu un vision cla y a elogia e maneho di turismo di Aruba como un ehempel pa otro destinonan den Caribe. Esaki ta un reconocemento masha importante, specialmente for di personanan cu tin hopi experiencia cu diferente mercado y partner den e region.
E exito di Wingo no ta basa solamente riba e biaheronan for di Colombia. Segun Lombana, 40% di e trafico di Wingo for di Aruba ta pasaheronan local. Esaki ta indica cu e Rubianonan ta uza e aerolinea pa bishita Colombia, sea pa vakantie of otro servicionan. E ehecutivo a indica cu permanentemente ta explora e conexionan pa Aruba pa posibel ampliacion.
Pa loke ta trata e “secreto” tras di e exito di e ruta aki, Lombana ta bisa cu e ta un combinacion di varios factor, manera servicio confiabel y puntual. E aerolinea ta concentra riba un servicio cu e pasahero por tin confiansa aden. Ora referi na personal amabel kiermen bon trato teniendo cuenta cu e pasahero semper ta un prioridad. E tarifanan abou ta e pilar principal di e aerolinea cual ta atrae clientenan.
Lombana a finalisa bisando cu tin mas plan pa futuro cu nan no por revela ainda, pero ta garantisa cu nan relacion cu Oficina di Turismo di Aruba ta “excelente” y cu nan ta masha satisfecho cu e crecemento binacional cu nan a logra te awo.
Tocante Wingo
A funda Aero República S.A., cu ta opera bou di e nomber comercial Wingo, desde 19 di october 2016. E compania ta pertenece na Copa Holdings. El a cuminsa bula pa Aruba na december 2016 como e prome Low-Cost Carrier pa sirbi Aruba for di Colombia. Brindando mercadonan local y di placer tarifa abou, bon ambiente y hopi flexibilidad. Separa di Aruba, ta bon pa bisa cu Wingo ta bula tambe pa ciudadnan Colombiano, manera Armenia, Barranquilla, Bogota, Cali, Cartagena, Medellin, San Andres y Santa Marta. Ta bula vuelonan regular pa Costa Rica, Cuba, Corsou, Republica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Mexico, Panama y Peru.
Wingo a cuminsa bula avionnan 737-700 pero algun aña pasa a cambia pa avionnan marca Boeing, modelo 737-800. Nan tin ocho di e avionnan aki, cu ta carga no menos di 189 pasahero.