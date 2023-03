Aruba Airport Authority N.V., manehado y operado di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (Aruba Airport) ta sigui expande su rutanan den Colombia. “Nos ta enthusiasma pa anuncia cu awe nos aerolinea partner, Wingo, a cuminsa bende pasashi pa y for di nan destinacion nobo, Cali – Colombia. Wingo ta un partner importante y valioso pa e aeropuerto di Aruba. Nos ta contento cu e ruta y servicio nobo for di Cali, Colombia. Asina nos a habri un otro ruta den Colombia. Nos ta sigui expande nos horizonte den Colombia y nos ta cla pa facilita nos partner Wingo den esaki, diversificando nos red den e mercado di Latino America”, asina Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer na AUA Airport a duna di conoce.

Benta di pasashi desde dia 16 di maart 2023

E benta di pasashi pa e ruta nobo aki awor ta disponibel riba e website di Wingo, esta www.wingo.com, of via bo agencia di viahe preferi cu ta bende pasashi pa Wingo. Entrante dia 1 di juli 2023, Wingo lo cuminsa bula dos vuelo pa siman directamente pa y for di Cali, Colombia, riba diaranson y diasabra, cu nan avion B737-800 cu espacio pa acomoda 189 pasahero. E operacionnan aki ta traduci den aproximadamente 1500 stoel adicional pa y for di Aruba cu Wingo. Cu e servicio adicional aki desde dia 1 di juli 2023, awo Wingo lo opera shete vuelo pa siman for di Colombia, tres di Bogota, dos di Medellin y dos for di Cali.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña (prome cu COVID) y cu diferente vuelo pa 28 diferente destinacion rond di mundo. AUA Airport ta opera stabiel cu mas di 95% di su bishitantenan cu ta bin pa vakantie di cual 78% ta for di Merca y Canada, 11% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu februari 2023.

AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport ta sigui expande y mehora su facilidadnan pa mantene su posicion como un di e aeropuertonan mas innovado den region.

Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com