Willem Bant, ta gradua Cum Laude di Universidad Santo Tomas na Bogota

Scirbi pa Clyde Harms

Diabierna 13 di april, 2018, den presencia di su esposa Sra. Lieneke Koopmans, Sr. Willem Bant na edad di 54 aña, a obtene su diploma “Licenciado en Literatura y Lengua Castellana” Cum Laude for di Universidad Santo Tomás na Bogotá despues di studia 10 aña. Hunto cu Sr. Bant a gradua mas di 100 studiante aunke no den e mes carera, casi tur hopi mas hoben cun’e, hendenan cu por ta su yiu. Cu e diploma aki, Sr. Bant a logra nada menos cu tres diploma di tres diferente institucion academico na tres diferente pais!

Sr. Bant a asisti klasnan 5 y 6 na Mon Plaisir, 1 y 2 na Colegio Arubano prome cu el a bolbe Hulanda pa despues gradua di RSG West-Friesland na Hoorn. Willem Bant a studia na Universiteit van Amsterdam caminda el a obtene su prome diploma “Nederlandse Taal- en Letterkunde”, y cu esaki el a obtene “eerstegraads lesbevoegdheid”, competencia pa duna les di Hulandes den prome grado. Esaki ta e maximo competencia pa scolnan MO.

Siguiendo pasonan di su tata Sr. Klaas Bant, kende a duna les na Colegio Arubano di 1974 te cu 1977, Willem Bant a bin Aruba como docente di Hulandes na e mes Colegio. Willem Bant, mescos cu su señora Lieneke Koopmans, a nace na Hulanda, pero nan ta Arubiano di curason. Nan dos yiunan, Klaas (yama pa su welo) y Jan si ta Arubiano di nacemento. E mayornan di Willem aña pasa a ricibi di Aruba Tourism Authority (ATA) e reconocemento “Goodwill Ambassador” pa e 20 añanan consecutivo cu nan a bishita Aruba. Berdaderamente henter e famia ta stima Aruba.

Mientras e tabata docente na Colegio Arubano, na 1998 Willem Bant a ricibi di Instituto Pedagogico Arubano (IPA) e diploma “3e Graads Lerarenopleiding Spaans” despues di sigui un curso di tres aña durante su oranan liber. Entre e docentenan di e tempo ey tabata Roy Croes, Lydia Kock y Ramon Todd Dandaré. Cu e diploma aki, Sr. Bant por a cuminsa duna les di Spaño den e klasnan mas abou.

Na aña 2000 Willem Bant a bolbe Hulanda y aya el a sigui e cursonan necesario pa obtene e diploma

“2e Graads Lerarenopleiding Spaans” for di Hogeschool van Utrecht. E siguiente aña el a bolbe Aruba.

Willem Bant no tabatin ningun incentivo financiero pa studia mas pasobra cu su diploma “Drs. Nederlands Bevoegdheid 1ste Graad” su salario ya tabata den e scala maximo pa duna les na un scol MO. Pero Sr. Bant tabatin un soño, un deseo pa siña mas. E tabata sinti un rancamento den su alma cu a convence di cuminsa un estudio di literatura Spaño. El a investiga varios opcion pa sigui su estudio y al final el a dicidi cu e “careranan” di Universidad Santo Tomas via internet tabata mas conveniente p’e. Santo Tomas ta e universidad mas bieu di Colombia y tin un trayectoria glorioso. E ta ofrece les “a distancia” (via internet) of “en persona” (den su aulanan na Bogota).

Esunnan cu ta sigui e careranan “en persona” normalmente ta caba den 5 aña. Como studiante “a distancia” Willem Bant a sigui e careranan di Universidad Santo Tomas pa Internet e siguiente 10 añanan! Mas di 50 vak cu un total di mas di 150 credits! E carera no tabata encera solamente e idioma Spaño, pero tabata cubri historia, geografia y cultura di Colombia. Sr. Bant no sa cuanto e por a gasta pa yega na su diploma, pero e ta enfatisa cu e experiencia ta bal tur placa cu el a uza. Sr. Bant no a ricibi un cen preto di Colegio Arubano pa su estudio.

Willem Bant no por a dedica tur su tempo liber na e studio ya cu e cu su casa tabatin dos yiu y e tabatin otro obligacion y hobbynan, e.o. core entre 5 y 10 km casi tur dia; hunga weganan amistoso di futbol y referee weganan di competencia di Aruba Voetbal Bond. P’esey el a establece pa su mes un regimen di dedica tur diasabra di 8 or di mainta te 4 or di atardi exclusivamente pa studia. Pa 10 aña el a mantene e regimen aki cu excepcion di temponan di vakantie. Durante e dies añanan Sr. Bant a lesa mas di 100 buki di escritornan Colombiano y bukinan cu ta trata di diferente aspecto di historia, cultura y geografia di Colombia.

Na 2014 a surgi e posibilidad di studia pa “Master of Education in Spanish” na University of Curaçao (UoC) cu cursonan na Aruba mes. Sr. Bant a pone e studio na Bogota “na poco poco” y el a bay full speed cu UoC. Atrobe e tabatin Ramon Todd Dandaré como docente. Un otro docente conoci na Aruba tabata Wim Rutgers.

Sr. Bant a completa e studio aki na 2016 y mes ora el a resumi e studio na Universidad Santo Tomas full speed.

E filosofia di Universidad Santo Tomas ta refleha e interes misionero di e universidad den e necesidadnan social y educativo riba nivel nacional. E meta ta pa haya un integracion di tur Colombiano sin importa nan estado financiero of social. Pa por contribui na e “propuestas didacticas”, Sr. Bant a dicidi di conoce Colombia profundamente.

Conoce Colombia y e Colombianonan! El a haci mas di 20 trip pa Colombia den e dies añanan. Caminda e tabata bay el a conoce y combersa cu tur hende cu e por a topa. El a asisti Festival de Poesia de Medellín; el a haci un recorido den jungle saliendo di Santa Marta te Ciudad Perdida y bek; el a subi Sero Monserrate na Bogota na pia; el a bishita hopi pueblo chikito manera Popayan, San Agustin, etc.; el a haci un vuelo Villavicencio – La Macarena / Villavicencio – Mitú / Villavicencio – Cumaribo den un DC3 anciano cu ainda ta bula regularmente entre e pueblonan aki. DC3 ta un avion cu Douglas Aircraft Company a stop di fabrica na 1942, mas di 75 aña pasa. Su amigonan tin rason ora cu nan ta chansa cu Willem Bant a “colombianisa” su mes. E conoce mas di historia, di cultura, di literatura y geografia di Colombia cu mayoria di Colombianonan mes. Y cu e conocemento aki, Sr. Bant a logra di pasa su examennan recientemente pa por gradua.

Normalmente, Sr. Bant su contactonan cu e docentenan on-line tabata hopi amistoso ya cu mayoria tabata comparti e sentimentonan di un studiante stranhero biba pafo di Colombia. Lastimosamente, algun biaha, e tabatin experiencia fastioso cu algun docente cu no tabata por of no tabata interesa di mira di perspectiva di e studiante. Danki Dios no frecuentemente. Regularmente e mester a somete un ensayo of pasa un examen “on line”.

Su examen final tabata pa defende su tesis via Skype for di Aruba dilanti di un publico Colombiano na Bogotá den e aulanan di Universidad Santo Tomas. Su scriptie “La imagen de Holanda y los holandeses en la novela ‘Una holandesa en America’” skirbi pa Soledad Acosta de Samper na aña 1880. E buki a duna Sr. Bant un sentimento unico como Hulandes.

Mi ta spera cu e logro di Willem Bant sirbi como ehempel pa hopi. Cuminsando cu un deseo, un soño, Sr. Bant a lucha 10 aña largo contra hopi obstaculo, pero nunca el a entrega. Y el a gradua Cum Laude!

Awor Klaas Jr., yiu mayo di Willem Bant ta cabando su estudio na Hulanda y e ta spera di sigui paso di su abuelo y su tata y bira di tres generacion di famia Bant pa duna les na Colegio Arubano.

Mi ta kere cu mi ta papia pa tur su amigonan di Aruba bisando, “Pabien, Willem Bant! Proficiat! Nos ta orguyoso di bo”.

